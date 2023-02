Corona am Krankenhaus Friedberg – Ermittlungen eingestellt

Zum Jahreswechsel 2020/21 hatte es am Krankenhaus Friedberg einen Corona-Ausbruch gegeben. 15 Menschen starben im Zuge dessen. Strafrechtliche Konsequenzen wird es in dem Fall aber keine geben. Die Augsburger Staatsanwaltschaft stellt die Ermittlungen zum Corona-Ausbruch am Friedberger Krankenhaus ein, denn: "Wir haben keinen kausalen Zusammenhang festgestellt zwischen den uns gemeldeten Infektionsfällen und einem Fehlverhalten eines Mitarbeiters oder einer dritten Person." So begründet Oberstaatsanwalt Andreas Dobler das Vorgehen.

BR-Recherchen machten Hygienemängel öffentlich

Exklusive Recherchen des BR hatten damals gezeigt, dass eine eingesetzte Task-Force unter anderem Hygienemängel im Friedberger Krankenhaus dokumentiert hatte. Masken seien zum Beispiel falsch gelagert und Desinfektionsmittel nicht eindeutig gekennzeichnet worden. Auch Anweisungen für die nötigen Einwirkzeiten hätten gefehlt.

Der Task-Force zufolge hatte auch das Klinik-Personal möglicherweise zur Ausbreitung des Corona-Virus beigetragen. So hätten die Mitarbeiter in den Pausen teilweise keine Masken getragen und Schichtwechsel hätten in "deutlich zu großen Gruppen" stattgefunden, hieß es im Bericht der Task-Force.

Angehörige erhoben Vorwürfe gegen Krankenhaus

Angehörige hatten damals auch bezweifelt, dass in der Klinik mit Corona Infizierte, Verdachtsfälle und Kontaktpersonen ausreichend getrennt worden seien. So soll ein älterer Mann zu einem schwer hustenden Patienten ins Zimmer gelegt worden sein. Erst in der Folge habe sich herausgestellt, dass der hustende Mann mit Corona infiziert war. Beide Männer starben später. Sowohl das Friedberger Krankenhaus als auch das zuständige Gesundheitsamt gaben damals an, eine räumliche und personelle Trennung vorgenommen zu haben.