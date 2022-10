Corona als Dienstunfall: Gericht weist Klage von Lehrerin ab

Die Corona-Infektion einer Grundschullehrerin wird nicht als Dienstunfall anerkannt. Zu diesem Schluss kam das Verwaltungsgericht Bayreuth, vor dem eine Lehrerin aus Regnitzlosau im Landkreis Hof gegen den Freistaat Bayern geklagt hatte. Die Frau forderte, dass ihre Corona-Infektion als Dienstunfall anerkannt wird, damit Leistungen, die über die der gesetzlichen Krankenkassen hinausgehen, anerkannt werden.

Wegen Post-Covid: Lehrerin nahm nicht an Termin teil

Die räumliche und zeitliche Eingrenzung der Infektion sei nicht klar festzustellen, heißt es in der Begründung des Gerichts. Der Anwalt der Klägerin will voraussichtlich in Berufung gehen. Die Lehrerin selbst konnte nicht bei dem Gerichtstermin anwesend sein, weil sie seit der Infektion an Post-Covid leide und nur noch Teilzeit arbeite. Als Post-Covid-Syndrom werden Beschwerden bezeichnet, die noch drei Monate nach der Infektion bestehen und mindestens zwei Monate lang anhalten oder wiederkehren.

Lehrerin hat sich nach eigenen Angaben in der Schule infiziert

Die Klägerin ist als Lehrerin in der Grundschule Regnitzlosau beschäftigt und war im Januar 2021 in der Notbetreuung eingesetzt. Anfang Februar wurde sie positiv auf das Coronavirus getestet. Die Lehrerin sei sich sicher, dass sie sich während ihrer Arbeit in der Schule infiziert hatte.

Dort habe es in diesem Zeitraum ein massives Ausbruchsgeschehen gegeben – zwar nicht in der von ihr zu betreuenden Schülergruppe, aber sie habe laut Aussage die Pausenaufsicht über mehrere, später positiv getestete Schüler gehabt und sei auch in Kontakt mit einer vor ihr positiv getesteten Kollegin gestanden. Die Schule musste in der Folge zeitweise schließen. Privat habe sie im fraglichen Zeitraum keine Risikokontakte gehabt, heißt es in der Anklage der Lehrerin.

Dienstunfall würde höhere Leistungen garantieren

Die Anerkennung als Dienstunfall hat laut Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft erhebliche Auswirkungen. Denn nur dann kommen die Leistungen der Dienstunfallfürsorge zum Tragen und diese gehen über die der gesetzlichen Krankenkassen hinaus. Beispielsweise könnte neben den Kosten für die Heilbehandlung auch ein Unfallausgleich für die Betroffenen gezahlt werden. Zudem sei eine einmalige Entschädigung oder ein Unfallruhegehalt möglich. Im Todesfall können Hinterbliebene unter Umständen eine Rente erhalten.