Der erste Corona-Patient Deutschlands blickt zurück

Es ist schon längst dunkel, als am 27. Januar 2020 ein Auto auf das Gelände der München Klinik Schwabing fährt. Der Mann, der aus dem Wagen steigt, hatte eine Anweisung: sofort hierher zu kommen.

"Das war einfach nur komplett surreal", sagt er danach. Er will anonym bleiben. Zuvor hatte er einen Anruf bekommen. Er sei positiv auf das neuartige Virus SARS-CoV-2 getestet worden. Damit ist klar: Er ist "Patient 1", der erste Infizierte, der in Deutschland registriert wird. Er hatte sich während eines Meetings im Büro bei einer Kollegin aus China angesteckt. Beide arbeiten beim oberbayerischen Autozulieferer "Webasto", der dadurch in die Schlagzeilen gerät.

Gedanken schwirren durch seinen Kopf: "Warum muss ich jetzt der erste sein, der das hat?" Eine Krankenschwester empfängt ihn: freundlich, abgeklärt, keine Spur von Panik. So empfindet er es.

Ausnahmezustand in München Klinik Schwabing

"Der Umgang mit neuen Erregern gehört für uns dazu", sagt Prof. Clemens Wendtner. Er ist Chefarzt der Infektiologie in der München Klinik Schwabing und betreut Deutschlands "Patient 1".

Trotzdem habe in der Klinik Ausnahmezustand geherrscht, sagt Wendtner. Ganz Deutschland blickt nach Schwabing. Täglich informiert das Klinikum die Öffentlichkeit über den Zustand des ersten deutschen Corona-Patienten. Doch "Patient 1" und seine Arbeitskollegen, die anschließend auch positiv getestet und im Krankenhaus betreut werden, scheinen fast alle "pumperlgesund". So beschreibt es Infektiologe Wendtner. Alle Patienten haben keine oder nur sehr leichte Symptome.

"Es war ein sehr, sehr langweiliger Alltag", erzählt "Patient 1" danach. Jeden Tag habe man Fieber gemessen. "Ich hatte nie Fieber", sagt er über seine Zeit im Krankenhaus. Fieber hatte er nur zuvor, auch Schüttelfrost und leichten Durchfall, aber eben zwei bis drei Tage, bevor er von seiner Infektion erfahren hatte. 18 lange Tage muss er trotzdem in der Klinik bleiben. Isoliert im Einzelzimmer. Kontakt zu Freunden und Familie nur übers Handy.

Long-Covid: Keine Anzeichen bei "Patient 1"

Als "Patient 1" wieder zu Hause ist, sagt er, er sei wieder "in Topform". Auch heute, zwei Jahre später, geht es ihm laut seines Arbeitgebers gut. "Ich wurde öfter von Kopf bis Fuß untersucht und es wurden keine Spätfolgen festgestellt", berichtete er schon ein Jahr nach der Krankheit.

Infektiologe Wendtner resümiert im Rückblick auf seine ersten Corona-Fälle: "Wir sind diesen Patienten besonders dankbar." Sie hätten geholfen, das Virus besser zu verstehen, etwa dass es sich vor allem im Nasen-Rachen-Raum in sehr hoher Konzentration festsetzt. Auch dass das Virus ohne Symptome übertragen wird, sei durch diese Patienten erstmalig deutlich geworden. Denn die Kollegin aus China, die das Virus in sich trug, hatte erst nach dem Arbeitsmeeting in Deutschland Symptome.

Beim Gautinger Autozulieferer "Webasto", in dessen Räumen sich "Patient 1" angesteckt hatte, merkt man heute nach Angaben der Firma kaum noch etwas von dem damaligen Rummel. Eine Sprecherin schreibt, das Unternehmen habe praktisch keinen negativen Effekt auf das Geschäft oder Image gespürt.

Antikörper mittlerweile weg

"Patient 1" sagt, er hatte "Riesenglück", dass das Virus seinen Körper nicht so stark angegriffen habe. Trotzdem habe er sich auch nach der Infektion noch an die Hygieneregeln gehalten. "Das tue ich bis heute noch genauso und rate es jedem eindringlich." Antikörper durch die Infektion hatte er schon im April 2021 nicht mehr.