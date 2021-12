Corona-Alltag an Rothenburger Schule: Auf Schließung vorbereitet

Klasse 10b im Reichsstadt-Gymnasium Rothenburg ob der Tauber: Eingehüllt in Masken, Mützen und Schals strömen die Schüler in den Klassenraum. Eines der Fenster ist gekippt und von draußen weht ein kühler Luftzug durch das Zimmer. Sobald Schulleiter Thomas Knäulein den Raum betritt, stehen die Jugendlichen auf und begrüßen den Mathe-Lehrer. Nicht nur die morgendliche Begrüßung ist ein Ritual, auch das Testen gehört mittlerweile drei Mal pro Woche für alle nicht geimpften Schüler zur Pflicht. Für den Rest sei es freiwillig und solle zusätzliche Sicherheit bieten, sagt Knäulein. Bevor der eigentliche Unterricht beginnen kann, vergehen je nach Lehrkraft bis zu 15 Minuten, erzählt eine Schülerin. 15 Minuten, die dann für den Lernstoff fehlen.

"Der Schulbetrieb ist in der Ausnahmesituation der Pandemie nach wie vor sehr schwierig und könnte sich jetzt in den nächsten Wochen zu einem Kraftakt ausweiten." Thomas Knäulein

Heute geht es jedoch ganz schnell. Knäulein verteilt die Tests und die Jugendlichen bohren sich mit den langen Wattestäbchen routiniert in den Nasen. Während es schon um Sinus- und Cosinus-Funktionen geht, kommt das erleichternde Ergebnis: alle Getesteten sind negativ.

Hohe Infektionszahlen unter bayerischen Schülern

Doch die Corona-Infektionen steigen unter den bayerischen Schülern an und das trotz aller Vorsichtsmaßnahmen. Maskenpflicht, Selbsttests und regelmäßiges Lüften, sobald die im Klassenraum installierte CO2-Ampel auf Rot springt. Gerade im Winter würden die Corona-Maßnahmen den Schülern einiges abverlangen, sagt Zehntklässlerin Angelina Zelch. Es sei immer ein bisschen kalt durch das Lüften, aber über die Monate habe man sich schon daran gewöhnt.

Impfquote von Gymnasial-Lehrern bei 97 Prozent

Angelina Zelch ist geimpft, wie ein Großteil ihrer Klassenkameraden der 10b. Unter allen Gymnasiasten der Schule liegt die Impfquote bei rund 37 Prozent. Gerade die Unterstufe sei noch nicht immunisiert, sagt Oberstudiendirektor Knäulein. Anders sieht es da im Lehrer-Kollegium aus. Hier seien mit 97 Prozent fast alle doppelt geimpft.

Seit Beginn des Schuljahrs gab es bislang vier positive Corona-Fälle. Jeder von ihnen wurde zu Hause isoliert und war zwei Wochen auf Anordnung des Gesundheitsamts in Quarantäne. Die anderen Klassenkameraden durften weiterhin im Unterricht bleiben, so Knäulein. Ob Präsenzunterricht bei steigenden Infektionszahlen dennoch weiterhin sinnvoll ist, wird unter den Schülern eifrig diskutiert.

Schulschließung wird von Jugendlichen diskutiert

Für Devon-Lee Gall ist es ganz klar: Auch wenn die Inzidenzen gerade hoch seien, solle das Gymnasium weiterhin geöffnet bleiben. Der 16-Jährige sieht mehr Nachteile durch Onlineunterricht, sodass er froh ist wieder in der Schule lernen zu können. "Die 10. Klasse ist wichtig, weil wir den Stoff für die 11. und 12. brauchen. Danach schreiben wir Abi, deswegen würde ich ungern wieder in den Lockdown gehen", so Gall.

Anders sieht es Mitschülerin Jule Gundel. Sie fand Homeschooling wesentlich entspannter. All die Corona-Maßnahmen wie Maskenpflicht und Abstandsgebot würden zu Hause wegfallen, was eine enorme Erleichterung sei. Auch Anastasia Kerschbaum wäre offen für eine erneute Schließung: "Wenn es die Situation erfordert, sollte man die Schulen schon schließen." Ob der Onlineunterricht gut funktioniere, liege zwar auch an der eigenen Disziplin, größtenteils aber an den Lehrkräften und daran, wie gut sie sich darauf vorbereiten.

Lieferengpässe bei Corona-Selbsttests und viel Bürokratie

Für Schulleiter Knäulein bedeutet Corona vor allem viel Bürokratie. Verwalten von Hygieneplänen, Impflisten von Lehrern und Schülern führen und natürlich Selbsttests ordern. Hier kam es zuletzt zu Lieferschwierigkeiten. 10.000 Stück waren bestellt, doch nur 7.000 wurden bislang geliefert. Glücklicherweise habe er mit ein wenig Puffer kalkuliert, sodass noch ein gewisser Bestand vorhanden sei, doch ewig reiche das nicht, erzählt der Schulleiter.

Onlineplattform für Homeschooling eingerichtet

Würde es kurzfristig zu Schulschließungen kommen, habe das Reichsstadt-Gymnasium vorgesorgt. Wir könnten von einem auf den anderen Tag ins Homeschooling wechseln, sagt Schulleiter Knäulein. Seit vergangenem Jahr gebe es eine digitale Plattform, über die die Lehrer mit ihren Klassen kommunizieren. Diese Plattform werde auch jetzt schon während des Präsenzunterrichts parallel genutzt, um Unterrichtsmaterial auszutauschen und Arbeitsaufträge zu bearbeiten, so Knäulein weiter. Der Umgang damit sei also geübt.