Corona: Allgäuer Chef zahlt Beschäftigten 250 Euro Impf-Prämie

Die Bayern sind impfmüde. Ein Unternehmer aus Kaufbeuren will zumindest in seinem eigenen Betrieb Impfzögerer noch motivieren. Er zahlt seinen Betriebsangehörigen 250 Euro Prämie, wenn sie sich gegen Corona impfen lassen. Hubertus von Zastrow, Geschäftsführer von Pro-micron, möchte so "einen kleinen Anreiz" geben. Die Prämie bekämen natürlich auch jene, die sich bereits impfen ließen oder genesen sind.

"Es liegt mir aber fern, irgendwie die Belegschaft zu spalten. Ob sich jemand impfen lassen will, ist seine persönliche Entscheidung." Hubertus von Zastrow, Pro-micron-Geschäftsführer

Impfprämie ist kostenneutral

Von Zastrow erläutert, er lege mit den 250 Euro nur das Geld um, das die Firma in sechs Monaten für die zweimal wöchentlichen Corona-Tests pro Mitarbeiter ausgeben müsste. "Ich möchte einfach einen Anstoß geben und vielleicht noch Unentschlossene motivieren, sich impfen zu lassen", sagt der Unternehmer. Wie hoch die Impfquote in seiner Firma ist, die Software und Sensoren für Robotermaschinen in der Industrie herstellt, weiß er nicht, "wir fragen das nicht ab, da es Privatsache ist".

Geld gegen Impfmüdigkeit - keine neue Idee

Geld oder andere Anreize für Menschen, die sich impfen lassen, gibt es in mehreren Ländern. US-Präsident Joe Biden fordert eine Impfprämie in Höhe von 100 Dollar für jede neu geimpfte Person. In New York gab es kostenlose Tickets für den Nahverkehr, in anderen US-Bundesstaaten Lotterien - mit Geldprämien oder Stipendien für Universitäten. In Griechenland bekamen Impfbereite Menschen Bezahlkarten fürs Handy, in Indien Saatgut oder Reis.

Die Linke fordert 50 Euro-Prämie

Auch in Deutschland wird über Anreize diskutiert, denn die Infektionszahlen steigen, die Impfbereitschaft aber sinkt - händeringend werden deshalb Konzepte gesucht, Zögernde doch noch von einer Impfung zu überzeugen. Linksfraktionschef Dietmar Bartsch plädiert für eine Impfprämie: Er will, dass 50 Euro für jeden Geimpften ausgegeben werden. Auch sei ein Innenstadtgutschein über 50 Euro für Gastronomie oder Einzelhandel möglich. In Sachsen beispielsweise erhalten Geimpfte schon spezielle Gutscheine und Rabatte.

Verwirrung ums Impfen

Der Vorsitzende des Hausärzteverbands, Ulrich Weigeldt, macht die Kommunikation der Politik für die zurückgehende Impfbereitschaft mitverantwortlich. Dies "ist kein Wunder und liegt sicher zum Teil an den widersprüchlichen Botschaften aus der Politik zu einzelnen Impfstoffen." Aber auch bei Informationen um die Gruppen, die sich impfen lassen sollten, gibt es Verwirrung.

So hatten die Gesundheitsministerinnen und -minister von Bund und Ländern am Montag entschieden, Kindern und Jugendlichen ab zwölf Jahren ein breites Angebot für Corona-Impfungen in Arztpraxen, Impfzentren und Schulen zu geben. Die Ständige Impfkommission (Stiko) empfiehlt dagegen die Impfung für Zwölf- bis 17-Jährige bisher nur bei Vorliegen besonderer Risiken.