Corona-Abstand und Gelassenheit: Der Tag in Rosenheim

Dienstagmittag in Rosenheim. Die Fußgängerzone in der Innenstadt ist ziemlich voll. Menschen eilen mit Einkaufstüten über den Max-Josefs-Platz, genießen ein Eis oder einfach nur ihre Mittagspause in der Sonne. Auch die Außenbereiche der Cafés und Restaurants sind gut gefüllt. Sorgen wegen der gestiegenen Infektions-Zahlen machen sich hier scheinbar die wenigsten.

Touristen machen einen Stadtbummel

Ein Touristenpaar aus Sachsen hat auf der Durchreise einen Zwischenstopp in Rosenheim eingelegt. Dass dort die Corona-Zahlen wieder steigen und am Wochenende die Schwelle von 50 Infizierten pro 100.000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen erreicht wurde, haben die beiden gehört. Kurz hätten sie überlegt, den Zwischenstopp zu streichen – und sich dann doch für den Stadtbummel in Rosenheim entschieden, erzählen die beiden.

Abstand, Maske und ein mulmiges Gefühl

Ein älterer Herr wartet auf einer Bank vor einem Modegeschäft auf seine Frau. Er ist aus Altötting. Auch dort würden die Zahlen steigen. Ein etwas mulmiges Gefühl hat er deswegen schon, man müsse eben vorsichtig sein und Menschenmassen aus dem Weg gehen. Desinfektionsmittel und Maske hebt er in die Höhe und lächelt. Die Jungen seien oft nicht so vernünftig, was die Abstandsregeln angeht, sagte er noch.

Keine größeren Gruppen im Kurpark

Im Kurpark sind zwar einige Jugendliche unterwegs. Größere Gruppen sieht man aber nicht. Seit Montag gelten in der Stadt Rosenheim strengere Kontakt-Beschränkungen: Außerhalb des eigenen Hausstands dürfen sich maximal nur fünf Personen treffen. Daran scheinen sich die Rosenheimer zu halten.

Verkäuferin: Es kommen deutlich weniger Kunden

Eine Blumenverkäuferin am Rande des Kurparks ist unglücklich über die neuen Beschränkungen: Nun komme deutlich weniger Kundschaft als in den vergangenen Wochen, schlecht fürs Geschäft, sagt sie.

Während es bei ihr ruhig ist, hat sich einige Meter weiter eine kleine Schlange gebildet: Vor dem Stand mit Schokofrüchten - Teil der Aktion "Sommer in Rosenheim" – bleiben einige stehen und warten geduldig, bis sie an der Reihe sind – alle mit Abstand.