Corona-Abstand: Schule im Landkreis Bayreuth reißt Wände ein

"Abstand halten" ist das oberste Gebot, wenn schon bald in Bayern das neue Schuljahr beginnt. Um den Mindestabstand von eineinhalb Metern im Notfall gewährleisten zu können, werden in der Grundschule in Bischofsgrün (Lkr. Bayreuth) zwei Wände durchgebrochen.

Corona-Abstandsregeln

Schulleiterin Yvonne Schoberth bestätigte auf BR-Nachfrage, dass ein Bauunternehmen am Freitag türgroße Löcher in die Wände schlagen wird. Durch die Zusammenlegung zweier Räume sollen zwei Klassenzimmer vergrößert werden. Dadurch könnten Schüler im Notfall mit einem Mindestabstand von eineinhalb Metern auseinander sitzen und so die Corona-Abstandsregeln einhalten.

Vier-Stufen-Plan des Kultusministeriums

Das bayerische Kultusministerium hatte Anfang August einen sogenannten Vier-Stufen-Plan veröffentlicht. Dieser sieht vor, dass bei steigender Infektionszahl in Stufe drei unter anderem ein Mindestabstand von eineinhalb Metern im Unterricht eingehalten werden müsse.

Zwergen-Grundschule im Landkreis Bayreuth

Im kommenden Schuljahr unterrichtet die einzige Grundschule in Bischofsgrün 37 Schüler in zwei Kombiklassen. Schulbeginn in Bayern ist am 8. September.