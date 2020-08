Corona-Abstand: Bischofsgrüner Grundschule durchbricht Wände

Seit 17 Jahren ist Yvonne Schoberth Lehrerin. Die Schulleiterin der Grundschule in Bischofsgrün im Landkreis Bayreuth war zuletzt trotzdem ein bisschen aufgeregt. Denn kurz vor Schulstart wurden Wände im Schulhaus durchbrochen. Dadurch wurden zwei nebeneinanderliegende Klassenzimmer verbunden.

Mindestabstand: Grundschule Bischofsgrün ist vorbereitet

Mit dieser Aktion will die Schule gewappnet sein, falls die Hygienevorschriften für Schulen wegen steigender Infektionszahlen noch verschärft werden. Wenn am 8. September der Regelschulbetrieb wieder startet, müssen die Durchbrüche fertig und die Klassenzimmer eingerichtet sein. Mithilfe dieser Maßnahme sollen die Kinder künftig problemlos mit einem Mindestabstand von eineinhalb Metern auseinandersitzen können.

Stufe eins: Keine Maskenpflicht am Sitzplatz

Weil das Schulgebäude für die 37 Schüler in Bischofsgrün großzügig geplant ist, gibt es genug Räume, um Klassenzimmer zusammenzulegen. Momentan gehe man davon aus, dass ab dem ersten Schultag Regelbetrieb nach Stufe eins des Plans vom Kultusministerium herrsche, so Schoberth. Dies würde bedeuten, dass die Schüler nur auf den Gängen, und nicht am Sitzplatz, Masken tragen müssten.