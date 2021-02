vor 11 Minuten

7-Tage-Inzidenz in München jetzt unter 35

In München liegt die Sieben-Tage-Inzidenz jetzt knapp unter 35. Sollte das so bleiben, will sich Oberbürgermeister Reiter für eine Öffnung von Gastronomie, Einzelhandel und Kultureinrichtungen aussprechen - dies hatte der OB gestern angekündigt.