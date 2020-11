Corona: 57 Mitarbeitende am Klinikum Passau infiziert

Insgesamt haben sich am Klinikum Passau mittlerweile 57 Mitarbeitende mit Covid-19 infiziert. Es handle sich um 14 Ärzte, 34 Pflegekräfte und neun Kräfte aus anderen Bereichen. Sie befänden sich alle in Quarantäne, so Werkleiter Stefan Nowack zum BR.

Patienten können sicher versorgt werden

Innerhalb einer knappen Woche kamen am Klinikum zu den 33 bekannten Fällen 24 Neu-Infizierte hinzu. Größere Auswirkungen auf die Abläufe im Krankenhaus gebe es deshalb aber nicht. Nowack sagt: "Die aktuelle Situation macht uns Sorgen, aber wir haben die Lage noch im Griff. Im Moment haben wir genügend personelle Ressourcen, um unsere Patienten sicher versorgen zu können."

Gesamtkapazität wird heruntergefahren

Planbare Operationen würden verschoben. Tumor- und Herz-Operationen seien davon nicht betroffen. Wie schon im Frühjahr würden die Gesamtkapazitäten des Hauses so weit heruntergefahren, dass man für einen Anstieg von Corona-Patienten gewappnet sei.

15 Intensiv-Plätze für Corona-Kranke

Die Zahl der Corona-Patienten blieb mit aktuell 23 die letzten Tage relativ stabil. Fünf davon sind auf der Intensivstation, einer davon wird beatmet. Insgesamt können am Klinikum Passau maximal 15 Corona-Intensivpatienten versorgt werden.

Das Klinikum Passau hat insgesamt rund 2.400 Mitarbeitende, 1.000 davon sind laut Klinikum Ärzte und Pflegekräfte.