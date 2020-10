Corona: 39 Infizierte an Putenschlachthof in Ampfing

An einem Putenschlachthof in Ampfing im Landkreis Mühldorf seien 39 Mitarbeiter positiv auf Corona getestet worden. Das teilte der Landkreis mit. Am Donnerstag will der Landrat darüber informieren, welche Maßnahmen zum Schutz der Menschen ergriffen werden. Darüber wird aktuell beraten.

Grenzwert im Kreis Mühldorf überschritten

Wegen der hohen Zahl an Infektionen ist nun auch im Landkreis Mühldorf der Inzidenzwert von 50 Neuinfektionen auf 100.000 Einwohner binnen einer Woche überschritten.

Damit steigt die Zahl der Corona-Hotspots in Bayern auf 13. Inzwischen liegen nämlich nach eigenen Angaben der Landkreis Neuburg-Schrobenhausen (52,28) sowie auch der Landkreis Ebersberg über dem Grenzwert von 50 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner binnen einer Woche. Das Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (LGL) gibt dort den Inzidenzwert mit 52,21 an (Stand: 14.10, 8.00 Uhr).

Hier ein Überblick über Corona-Infektionszahlen in Bayern.

Das sind die bayerischen Corona-Hotspots

Weitere Corona-Hotspots in Bayern sind: Augsburg, (Sieben-Tage-Inzidenz von 55,97), München (52,15), Memmingen (58,96), Rosenheim (67,66), die Landkreise Fürstenfeldbruck (62,01), Berchtesgadener Land (76,47), Rottal-Inn (57,61), Neuburg-Schrobenhausen (52,28), Regen (83,97) sowie Stadt und Landkreis Schweinfurt (63,64 und 55,54).

Orte über dem Warnwert von 35

Über dem Warnwert von 35 liegen laut dem Landesamt für Gesundheit aktuell die Städte Nürnberg, Regensburg, Weiden und Ingolstadt sowie die Landkreise München, Rosenheim, Cham, Tirschenreuth, Unterallgäu und Neu-Ulm.

Hintergründe und Beiträge zum Thema Coronavirus finden Sie hier.