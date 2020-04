Corona: 24 Bewohner eines Straubinger Seniorenheims infiziert

Im Seniorenheim St. Nikola in Straubing wurden alle Bewohner und das Pflegepersonal auf Corona getestet. Wie die Stadt jetzt mitteilt, ist das Ergebnis bei 24 bisher symptomfreien Bewohnern positiv.

Verlegung in Hilfskrankenhäuser

Die Führungsgruppe Katastrophenschutz der Stadt hat in Abstimmung mit der Regierung von Niederbayern entschieden, die positiv getesteten Bewohner in aufnahmebereite Kliniken zu verlegen. Dabei handelt es sich um Reha-Einrichtungen, die zu Hilfskrankenhäusern umgebaut wurden. Die verfügbaren Plätze befinden sich laut Stadt Straubing in der Passauer Region.