Corona-Neuinfektionen: 15 Kommunen im Freistaat dunkelrot

Innerhalb eines Tages haben die Gesundheitsämter in Bayern nach Angaben des Robert Koch-Instituts (RKI) 2.265 neue Corona-Infektionen gemeldet. Damit wurden im Freistaat bisher 88.319 Covid-19-Fälle registriert. Die Zahl der Todesfälle im Zusammenhang mit Corona hat sich um 6 auf nun 2.740 erhöht.

15 Kommunen im Freistaat dunkelrot

Mittlerweile sind 15 bayerische Kommunen dunkelrot auf der Karte markiert. Das bedeutet, dass sie die Schwelle von 100 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen erreicht oder überschritten haben. Seit Freitag gilt in Bayern "Dunkelrot" offiziell als neue Farbe der Corona-Ampel. Ab dem Inzidenzwert 100 gelten in betroffenen Kommunen noch strengere Regeln.

Besonders hohe Zahlen weiter im Berchtesgadener Land

Besonders hoch sind die Zahlen nach wie vor im Landkreis Berchtesgadener Land mit 256,8 Fällen innerhalb der letzten sieben Tagen pro 100.000 Einwohner. Aber auch die Stadt (132,2) und der Landkreis Rosenheim (103,3), die Landkreise Donau-Ries (103,9), Mühldorf am Inn (107,9), Rottal-Inn (185,2), Fürstenfeldruck (107,6), Neustadt an der Waldnaab (139,8) und Passau (104,9) sind in der Karte dunkelrot eingezeichnet.

München nur knapp unter Inzidenzwert 100

Über der 100er-Marke liegen zudem der Landkreis (125,6) und die Stadt Schweinfurt (108,6) sowie die Städte Memmingen (117,9) und Weiden in der Oberpfalz (173,1), ebenso der Landkreis (104,2) und die Stadt Augsburg (121,7). Die Landeshauptstadt München liegt mit 98,3 nur noch knapp unterhalb dieser Stufe.

Gesundheitsamt meldet deutlich höhere Zahlen für Augsburg

Für die Stadt Augsburg gibt es unterdessen sehr unterschiedliche Zahlen. Das Gesundheitsamt der Stadt meldete aus den vergangen 24 Stunden 134 neue Covid-19-Fälle. Damit steigt die 7-Tage-Inzidenz weiter an und liegt demnach bei 193,6 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen. Insgesamt wurden in dieser Zeit im Stadtgebiet Augsburg 577 neue Corona-Infektionen gemeldet. Aufgrund der Neuinfektionen wurden weitere Quarantänemaßnahmen für mehrere Schulen und eine Kindertageseinrichtung angeordnet.

RKI meldet technische Panne

Da es am Donnerstag laut RKI zeitweise zu Datenlücken bei der Übermittlung von Infektionszahlen gekommen war, könnten in der jüngsten Zahl der Neuinfektionen auch Nachmeldungen enthalten sein.