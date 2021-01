Corona: 15-Kilometer-Regel in Weiden aufgehoben

In Weiden gilt die sogenannte 15-Kilometer-Regelung nicht mehr. Die Stadt hat die Regel ist in der Nacht auf Freitag aufgehoben. Das geht aus einer entsprechenden Mitteilung hervor. Hintergrund ist eine anhaltende Sieben-Tage-Inzidenz von unter 200. Damit dürfen sich die Weidener laut der Bayerischen Infektionsschutzmaßnahmenverordnung für touristische Ausflüge wieder über 15 Kilometer hinaus von ihrem Wohnort entfernen - und das ohne triftigen Grund.

Informationspflicht bei Aufhebung

Zuvor habe die Stadt die Regierung der Oberpfalz über den Schritt informiert, diese wiederum hat das Bayerische Gesundheitsministerium in Kenntnis gesetzt. Das sagte der Sprecher der Regierung der Oberpfalz am Donnerstagnachmittag. Weiden kann - wie jede andere Kreisverwaltungsbehörde - selbst über die Aufhebung der 15-Kilometer-Regel entscheiden. Es gebe lediglich eine Informationspflicht der jeweiligen Kreisverwaltungsbehörde über die Regierung an das Bayerische Gesundheitsministerium, so der Sprecher.

Mehr als sieben Tage unter 200

Weiden hatte nach Informationen des Stadtsprechers Norbert Schmieglitz jedoch auf eine "Billigung" des Gesundheitsministeriums gewartet. Die Stadt hatte am Dienstag vergangene Woche mit 205,9 das letzte Mal eine Sieben-Tage-Inzidenz über dem Grenzwert von 200, sagte Schmieglitz. Eine Aufhebung der 15-Kilometer-Regelung ist nach der aktuellen Bayerischen Infektionsschutzmaßnahmenverordnung möglich, wenn die Inzidenz mindestens sieben Tage in Folge unter 200 liegt.

Die 15-Kilometer-Regelung galt in Weiden seit dem 11. Januar. Am Freitag weist das Robert-Koch-Institut (RKI) für die Stadt Weiden eine Sieben-Tage-Inzidenz von 100,6 aus (Stand: 22.01., 0 Uhr).

Kreis Cham plant auch Aufhebung

Das Landratsamt Cham will die 15-Kilometer-Regel innerhalb des Landkreises und in den Landkreis Cham voraussichtlich ab Samstag aufheben. Das teilte eine Sprecherin des Landratsamtes mit.

"Ich bedanke mich bei allen, die mit verantwortungsvollem Verhalten dazu beigetragen haben", teilte Chams Landrat, Franz Löffler (CSU), mit. "Es wurde auch deutlich, dass viele Menschen großes Verständnis gezeigt und Rücksicht aufeinander genommen haben."

Das Landratsamt bittet dennoch alle, die touristische Ziele im Landkreis Cham besuchen wollen, auch weiter um Rücksicht und Einhaltung der Hygiene- und Abstandregeln. Im Kreis Cham liegt die Sieben-Tage-Inzidenz dem RKI zufolge derzeit bei 120,3 (Stand: 22.01., 0 Uhr).