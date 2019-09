Corinna Miazga neue bayerische AfD-Landeschefin

Die bayerische AfD hat eine neue Landesvorsitzende: Die Straubinger Bundestagsabgeordnete Corinna Miazga entschied auf dem AfD-Landesparteitag im mittelfränkischen Greding den zweiten Wahlgang gegen die Vorsitzende der AfD-Landtagsfraktion, Katrin Ebner-Steiner, für sich. Miazga erhielt 55,66 Prozent der gültigen Stimmen, Ebner-Steiner 39,42.

Insgesamt fünf Kandidaten

Fraktionschefin Ebner-Steiner, bisher stellvertretende Landesvorsitzende, hatte vor Monaten eigentlich erklärt, nicht mehr für den Landesvorstand zu kandidieren. Überraschend kündigte sie auf dem Parteitag dann doch ihre Kandidatur an - nach eigenen Angaben auf Wunsch vieler Mitglieder.

Insgesamt bewarben sich fünf AfD-Mitglieder für den Landesvorsitz , unter ihnen auch der bisherige Amtsinhaber Martin Sichert, der es aber nicht in die Stichwahl schaffte.

Miazga will Image der AfD verbessern

Miazga beklagte in ihrer Bewerbungsrede, dass die Zustimmungswerte der AfD in Bayern in den vergangenen Jahren deutlich gesunken seien. Acht Prozent in Bayern seien im Kampf gegen CSU und Freie Wähler nicht genug, rief sie in den Saal. Die bayerische AfD müsse nicht an ihrem Programm, sondern an ihrem Image arbeiten - unter anderem durch eine andere Medienstrategie. Zudem versicherte sie den Mitgliedern, sie sei ein immer "Teamplayer" gewesen.