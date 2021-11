COPD-Tag: Landesamt für Gesundheit warnt vor Folgen des Rauchens

Am heutigen Mittwoch ist Welt-COPD-Tag. COPD ist die englische Abkürzung für die Lungenkrankheit "Chronisch obstruktive Lungenerkrankung". Rauchen ist die Hauptursache für diese Krankheit, denn zwischen 80 und 90 Prozent aller COPD-Fälle sind auf das Rauchen zurückzuführen. Darauf macht die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA) und auch das Bayerische Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (LGL) in Erlangen aufmerksam. Durch eine COPD-Erkrankung steigt auch das Risiko für einen schweren Covid-19-Krankheitsverlauf.

COPD ist häufige Todesursache in Deutschland

Die Lungenerkrankung COPD ist eine nicht heilbare Krankheit, bei der sich die Lungenfunktion kontinuierlich verschlechtert. COPD gelte als eine der häufigsten Todesursachen in Deutschland. In Bayern seien im vergangenen Jahr 3.856 Menschen an COPD gestorben, so das LGL. Laut Statistischem Bundesamt sterben in Deutschland jährlich mehr als 30.000 Menschen an den Folgen einer COPD-Erkrankung.

Raucher-Zahlen nehmen ab, Nutzer von E-Zigaretten nehmen zu

Zwar werde bundesweit und auch in Bayern seit mehreren Jahren immer weniger geraucht, sagt LGL-Präsident Walter Jonas, gleichzeitig erfreuten sich aber E-Zigaretten und Wasserpfeifen zunehmender Beliebtheit. Auch der Konsum dieser Produkte führe dazu, dass Schadstoffe in Atemwege und Lunge gelangten, mahnt Jonas.

Gesundheitsamt setzt für Aufklärung an Schulen

Das LGL setzt vor allem auf Prävention bei jungen Menschen und bietet das Programm "KlarSicht-Koffer" für Schulen an. Die Aktion wurde von der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung initiiert. Geschulte Fachkräfte könnten den "KlarSicht-Koffer" jederzeit kostenfrei für die Arbeit an Schulen ausleihen.