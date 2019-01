"Coolrider" in Nürnberg ausgezeichnet

"Während sich nicht wenige Menschen heute über zunehmende Respektlosigkeit und ungebührliches Verhalten im öffentlichen Personennahverkehr beklagen, sorgt Ihr durch Euer freiwilliges Engagement dafür, dass das Miteinander in den öffentlichen Verkehrsmitteln harmonischer und reibungsloser verläuft", so der Innenminister und Coolrider-Schirmherr in Nürnberg. Aufgabe der sogenannten Coolrider ist es, Problemsituationen in öffentlichen Verkehrsmitteln gewaltfrei zu lösen. Ihr Motto lautet dabei "Hinschauen statt wegschauen".

Projekt in ganz Bayern

Mitarbeiter der Verkehrs-AG Nürnberg (VAG) bilden seit 2002 gemeinsam mit der Polizei und den örtlichen Schulen Schülerinnen und Schüler zu "Coolridern" aus. Dem Ministerium zufolge sind die "Coolrider" inzwischen in ganz Bayern etabliert: Mehr als 6.000 Schülerinnen und Schüler an rund 100 Schulen in mehr als 30 Städten und Gemeinden in Bayern engagieren sich demnach als Coolrider.