Contra Artenschwund: Seltene Ackerkräuter bei Mühldorf gefunden

Viele seltene Wildkräuterarten sind bei einer Untersuchung von Ackerrändern auf 60 ökologisch bewirtschafteten Flächen im Landkreis Mühldorf am Inn gefunden worden. Die Kornblume, das Bunte Vergissmeinnicht oder der Acker-Hahnenfuß werden in Bayern (und nicht nur da) immer seltener – mit gravierenden Folgen auch für Vögel und Insekten, die zu wenig Nahrung finden.

Elf Arten stehen bereits auf der Roten Liste

Die Untersuchung ist eine Gemeinschaftsarbeit der Biodiversitätsberatung am Landratsamt Mühldorf und der Ökomodellregion Mühldorfer Land. Insgesamt wurden auch elf Arten von Ackerwildkräutern entdeckt, die in Bayern auf der Roten Liste stehen, wie der Gewöhnliche Frauenspiegel. Auf dem artenreichsten Acker wuchsen sogar 47 verschiedene Ackerwildkräuter. Die Felder liegen im Gemeindegebiet von Kirchdorf, Unterreit, Haag und Gars am Inn.

Die untersuchten 60 Äcker werden zum Teil seit Jahrzehnten ökologisch bewirtschaftet. Bei ihnen wurden die Ackerränder nun kartiert und ausgewertet, wie Matthias Nirschl und Rosa Kugler vom Projektteam erläutern.

Projekt: Kräutersamen auch für konventionelle Landwirte

Bei der Untersuchung wurden gleichzeitig Samen gewonnen, die ein lokaler Saatgutproduzent jetzt vermehrt. Diese Saatmischungen sollen dann auf artenarmen Äckern ausgesät werden. Und zwar im Rahmen von freiwilligen Kooperationen zwischen Landwirten und dem Landratsamt. Damit sollen Ackerränder wieder zu blühenden Flächen werden, die wertvoll sind für die biologische Vielfalt und vor allem für die Insektenwelt. Vorausgesetzt, die Landwirte lassen Ackerrandstreifen weitgehend unbewirtschaftet. Ihre Äcker selbst müssen keine Öko-Äcker sein, betont Biodiversitätsberater Matthias Nirschl vom Landratsamt.