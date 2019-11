Continental nicht mehr Namensgeber für Fußball-Arena

Continental wird künftig nicht mehr der Namensgeber für die Regensburger Fußball-Arena sein. Das haben die Stadt und der Automobilzulieferer mitgeteilt. Grund seien die derzeitigen Herausforderungen in der Automobilindustrie. "Vor dem Hintergrund der sich deutlich verschärfenden wirtschaftlichen Rahmenbedingungen in der Automobilindustrie und mit Blick auf die aktuellen Prioritäten innerhalb des Unternehmens hat Continental nun doch beschlossen, auf eine Vertragsverlängerung zu verzichten und das Vertragsverhältnis zum 31.12.2019 enden zu lassen", heißt es in der Mitteilung von Continental.

Stadt bedauert Entscheidung

"Die Stadt Regensburg bedauert die Entscheidung von Continental außerordentlich, dass der bereits unterschriftsreif ausverhandelte und vom Stadtrat einstimmig beschlossene Vertrag nun doch nicht unterzeichnet wird", erklärte Bürgermeisterin Gertrud Maltz-Schwarzfischer. Damit seien die einvernehmlich geführten Verhandlungen leider nicht zum Abschluss gebracht worden, heißt es in der Mitteilung der Stadt weiter. Die Stadt müsse diese Entscheidung aber akzeptieren.

Europaweites Bieterverfahren wird gestartet

Jetzt wird die Stadt ein strukturiertes europaweites Bieterverfahren starten. Man sei zuversichtlich, geeignete Interessenten zu finden, heißt es vom Finanz- und Wirtschaftsreferent der Stadt, Dieter Daminger. Man setze alles daran, die Namensrechte so schnell wie möglich zu vergeben, damit die Arena alsbald in 2020 einen neuen Namen tragen kann.

Turbulenzen bei Continental

Der Automobilzulieferer Continental hatte im Herbst weitreichende Umstrukturierungen in seinen Werken weltweit angekündigt, die in den nächsten Jahren greifen sollen. Grund sind unter anderem die Umbauprozesse in der Autoindustrie weg vom Verbrenungsmotor hin zur Elektromobilität und zu anderen Technologien. Weltweit sind rund 20.000 Arbeitsplätze in dem Konzern von Veränderungen, Abbau oder Verlagerung betroffen, 7.000 davon in Deutschland. In Roding soll das gesamte Conti-Werk mit rund 540 Arbeitsplätzen bis 2024 geschlossen werden.