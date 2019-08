Continental-Mitarbeiter: Sorge um Arbeitsplätze und Standorte

Nach Medienberichten über mögliche Werkschließungen beim Autozulieferer Continental, machen sich auch Beschäftigte des Unternehmens in Regensburg und Roding (Lkr. Cham) Sorgen. In Regensburg kann der Continental-Betriebsrat die Medienberichte über drohende Standortschließungen nicht bestätigen.

Betriebsrat: "Phase des Umbruchs"

Die Arbeitnehmervertreter teilen aber mit, dass es derzeit Verhandlungen mit dem Unternehmen gebe. Darin werde besprochen, wie Umbrüchen im Unternehmen und in der Automobilindustrie im Ganzen begegnet werden könnte. Durch die zunehmende Digitalisierung und einen technischen Wandel hin zur Elektromobilität befinde man sich derzeit in einer "Phase des Umbruchs", so Lorenz Pfau, Vorsitzender des Gesamtbetriebsrates der Continental Automotive GmbH.

Conti will Lösungen finden

Ähnlich äußert sich auch das Unternehmen in Regensburg. "Unser Ziel ist es, gemeinsam mit den Arbeitnehmern Lösungen für die nachhaltige Sicherung der Wettbewerbs- und Zukunftsfähigkeit unseres Unternehmens zu erarbeiten. Dazu haben wir vereinbart, in den kommenden Wochen erste Lösungen zu finden, die gezielt die Herausforderungen in den jeweiligen Geschäftseinheiten und Märkten adressieren", teilt eine Continental-Sprecherin mit. Zu Ergebnissen der Gespräche könne man sich erst äußern, wenn eine Verständigung erfolgt sei.

Betriebsrat fordert Perspektive für Mitarbeiter

Für die Arbeitnehmerseite gilt laut Betriebsrat Lorenz Pfau aber, dass jeder Standort und jeder Mitarbeiter eine Perspektive haben müsse. "Wir gehen davon aus, dass beide Seiten ernsthaft an einer sozialverträglichen Gestaltung dieses Wandels festhalten", so Pfau, der auch der stellvertretende Vorsitzende des Konzernbetriebsrates ist.

Rodinger Betriebsrätin: "sehr erschreckend"

Auch in Roding machen sich Mitarbeiter des Konzerns Gedanken. Noch sei zwar völlig unklar, ob Roding in irgendeiner Form betroffen sein könnte, allerdings seien die entsprechenden Meldungen "sehr erschreckend", sagte Betriebsrätin Silvia Schöniger. Jeder habe Angst, so die Betriebsrätin. Selbst habe man aber noch nichts erfahren, der Betriebsrat sei bisher nicht über entsprechende Pläne für den Standort informiert worden. Zum Problem für den Standort Roding könnte allerdings werden, dass hier vor allem Diesel- und Benzinpumpen gefertigt werden. Das ist ein Geschäft aus dem sich Continental langfristig zurückziehen könnte, befürchtet die Betriebsrätin. Schon in der Vergangenheit war der Standort Roding von Stellenstreichungen betroffen.

Weltweit bis zu 4.000 Arbeitsplätze in Gefahr

Die "Hannoversche Allgemeine" hatte berichtet, das Unternehmen wolle neun seiner weltweit 32 Werke in der Antriebssparte dichtmachen. Insgesamt seien weltweit bis zu 4.000 Arbeitsplätze in Gefahr, so die Zeitung.