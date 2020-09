Continental: Kommt Ingolstadt beim Jobabbau "glimpflich" davon?

Der Continental-Standort in Ingolstadt könnte bei dem verschärften Stellenabbau-Programm des Automobilzulieferers "glimpflich" davonkommen. Das sagte Bernhard Stiedl, der Erste Bevollmächtigte der IG Metall Ingolstadt, dem Bayerischen Rundfunk auf Anfrage. Als Begründung nannte er die Produkte, die am Standort hergestellt werden.

Ingolstadt stellt Abstandssensoren und Kameras her

Bei den Produkten, die im Ingolstädter Werk entstehen, handelt es sich laut Stiedl unter anderem um Abstandssensoren und Kameras, die bei Abstandstempomaten, Spurassistenten und generell zum autonomen Fahren gebraucht werden. Diese Teile seien auch noch in Zukunft gefragt, so der Erste Bevollmächtigte der IG Metall Ingolstadt weiter. Konkrete Zahlen konnte er allerdings noch nicht nennen.

Details erfährt die Belegschaft am Donnerstag

Weitere Einzelheiten zur Zukunft des Standorts dürften am kommenden Donnerstag auf einer Betriebsversammlung in Ingolstadt bekanntgegeben werden. Nach IG Metall-Angaben arbeiten etwa 1.800 Menschen bei Continental in Ingolstadt. Laut Stiedl ist das Werk in den vergangenen Jahren stark ausgebaut worden.