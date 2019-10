Continental bleibt Namensgeber für Regensburger Fußball-Arena

Die Continental Automotive GmbH bleibt bis 2024 Namenssponsor der Regensburger Fußballarena. Wie die Stadt Regensburg jetzt mitteilte, zog das Unternehmen fristgerecht eine Option, den Vertrag über das Namensrecht um weitere fünf Jahre bis zum 31. Dezember 2024 zu verlängern. Der Vertrag für das städtische Stadion an der A3 läuft bereits seit 2014. In einer nichtöffentlicher Sitzung entschied jetzt auch der Stadtrat, dass die Namensrechte für 500.000 Euro pro Jahr ab 2020 weiter an Continental gehen.

Millionendefizit trotz Einnahmen

Die Regensburger Fußballarena, Spielstätte des Fußball-Zweitligisten SSV Jahn Regensburg, wurde in den Jahren 2014 und 2015 errichtet. Der Stadt beschert sie jährlich trotz Einnahmen durch Mietzahlungen des SSV Jahn und verschiedene Veranstaltungen ein Millionendefizit. 2018 lag es bei etwa 2,7 Millionen Euro.

Turbulenzen bei Continental

Continental ist 2019 in die roten Zahlen gerutscht. Erst vor kurzem wurde bekannt, dass der Autozulieferer 2024 ein Werk in Roding schließen will. 540 Mitarbeiter in Roding bangen um ihre Jobs. Am Montag wird zur geplanten Schließung ein "runder Tisch" in München stattfinden.