Continental baut in Ingolstadt rund 200 Stellen ab

Ingolstadt ist bei den Stellenstreichungen "mit einem blauen Auge" davongekommen. Zumindest wenn man die Stadt mit anderen Standorten vergleicht. Das erklärte die Betriebsratsvorsitzende von Continental, Carmen Löffler, gegenüber dem Bayerischen Rundfunk.

Bis 2023 voraussichtlich 200 Arbeitsplätze weniger

Am Ingolstädter Continental-Werk sollen bis zum Jahr 2023 etwa 200 Stellen abgebaut werden. Die Arbeitnehmer vor Ort seien am Donnerstag (3.9.2020) bei einer Betriebsversammlung darüber informiert worden, sagte Löffler. "Wir werden jetzt natürlich auch alles dafür tun, dass wir definitiv auch bis Ende 2023 ohne betriebsbedingte Kündigungen auskommen", so die Betriebsratsvorsitzende.

Protest: IG Metall plant Autokorso durch Ingolstadt

Die IG Metall in Ingolstadt kritisierte die weiteren Sparmaßnahmen scharf und warf Continental vor, die Corona-Krise dazu zu nutzen, den "Konzern personell zu sanieren". Die Gewerkschaft will nun gemeinsam mit dem Unternehmen verhandeln, um den Stellenabbau so sozialverträglich wie möglich zu gestalten und eventuell die Zahl der abzubauenden Stellen zu reduzieren. Dazu ist unter anderem am kommenden Donnerstag (10.09.20) eine Autokorso-Aktion am Standort Ingolstadt geplant.

Ingolstadt produziert Abstandssensoren und Kameras

Bei Continental in Ingolstadt arbeiten etwa 1.800 Menschen. Hier werden unter anderem Abstandssensoren und Kameras hergestellt, die bei Abstandstempomaten, Spurassistenten und generell zum autonomen Fahren gebraucht werden.