Continental: Autokorso in Ingolstadt gegen Stellenabbau

Am Standort Ingolstadt des Automobilzulieferers Continental hat die Gewerkschaft zu einem Autokorso aufgerufen. Sie will den Ärger der Continental-Belegschaft sichtbar machen.

Autokorso passiert Continental und Audi

Die Teilnehmer der Protestaktion fahren vom Continental-Werk in der Ingolstädter Ringlerstraße um das Gelände herum und kommen dabei auch am nahegelegenen Audi-Werk vorbei. Hintergrund der Aktion sind die Stellenstreichungen, die vergangene Woche angekündigt wurden, so die IG Metall in einer Mitteilung.

Corona als Vorwand für Personalabbau

Die Gewerkschaft wirft der Unternehmensführung vor, die Corona-Krise für den personellen “Kahlschlag” zu missbrauchen. Verglichen mit den Stellenstreichungen an anderen Standorten komme Ingolstadt allerdings “mit einem blauen Auge” davon, so die Betriebsratsvorsitzende Carmen Löffler. Bis 2023 sollen am Standort Ingolstadt etwa 200 Stellen abgebaut werden, möglichst ohne betriebsbedingte Kündigungen. Aktuell arbeiten dort etwa 1.800 Menschen.