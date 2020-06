Conti-Schließung: Softwareunternehmen AVL übernimmt in Roding

Das Softwareunternehmen AVL wird dem Autozulieferer Continental in Roding im Landkreis Cham nachfolgen. Das hat Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger (FW) dem BR bestätigt. Am späten Nachmittag gaben Wirtschaftsminister Aiwanger und Finanziminster Füracker zusammen mit dem Chamer Landrat Franz Löffler den Nachfolger offiziell in Roding bekannt.

Aiwanger hofft auf Übernahme von möglichst vielen Mitarbeitern

Man sei froh, das Unternehmen in Roding ansiedeln zu können, so Aiwanger. Außerdem hofft der Wirtschaftsminister, noch heuer mit dem Einzug von AVL in die Gebäude von Conti beginnen zu können. AVL biete in den Bereichen Software und autonomes Fahren Digitalisierungs-Lösungen an, will Zukunftstechnik erforschen und umsetzen. "Ich hoffe, dass möglichst viele von den Conti-Beschäftigten von der neuen Firma übernommen werden und eine zweite Chance bekommen", sagte Aiwanger.

Zahl der Arbeitsplätze dreistellig

Die Firma AVL plant, laut dem Wirtschaftsminister, Arbeitsplätze in dreistelliger Zahl zu schaffen. "Wir werden AVL bei der Entwicklung des Standortes weiter aktiv begleiten und unterstützen", sagt Aiwanger. Im Herbst vergangenen Jahres hatte der Autozulieferer Continental beschlossen, sein Werk mit über 500 Mitarbeitern zu schließen. Das Unternehmen begründete den Schritt mit drastischen Auftragsrückgängen bei Hydraulikkomponenten und dem Umstieg der Industrie von analoger auf digitale Technologie.

Aiwanger: Conti war nicht mehr zu halten

Aiwanger rückblickend über Continental: "Natürlich hat es uns sehr geärgert, dass wir uns nach Kräften bemüht und Forschungsgelder und alle Unterstützung angeboten haben. Aber die Würfel waren wohl schon gefallen und wir konnten nichts mehr retten."

Landrat Löffler: Große Chance zur Weiterentwicklung der Region

Franz Löffler, Landrat des Landkreises Cham, sagte: "AVL ist als anerkanntes und führendes Softwareunternehmen ein hervorragender Partner für das innovative Umfeld im Landkreis Cham und eine große Chance zur Weiterentwicklung der Region. Wir wollen damit auch den Beweis antreten, dass Forschung und Entwicklung längst kein Privileg von großen Ballungsräumen mehr sind, sondern auch im ländlichen Raum mit besten Ergebnissen stattfinden kann."

Das Unternehmen AVL beschäftigt mittlerweile rund 600 Mitarbeiter aus über 40 Ländern. Die Mitarbeiter am neuen Standort in Roding werden sich vor allem mit den Entwicklungen und Herausforderungen des autonomen Fahrens im ländlichen Raum beschäftigen, heißt es in einer Pressemitteilung.