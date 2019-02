"Containern": Verurteilte Studentinnen geben nicht auf

Die Studentinnen Franzi und Caro haben Lebensmittel aus dem Müllcontainer eines Supermarktes in Olching geholt, um so gegen Lebensmittelverschwendung zu protestieren. Dafür wurden sie vom Amtsgericht Fürstenfeldbruck wegen Diebstahls schuldig gesprochen. Das wollen sie so nicht hinnehmen: Ihre Verteidigung hat Rechtsmittel eingelegt, wie Anwalt Max Malkus jetzt mitteilte.

Sie hofften auf Freispruch

Vom Amtsgericht Fürstenfeldbruck hatten sie eine Verwarnung bekommen und wurden zu jeweils 225 Euro Geldstrafe verurteilt, die sie allerdings nicht zahlen müssen, wenn sie sich binnen der zweijährigen Bewährungszeit nichts mehr zuschulden kommen lassen. Als Bewährungsauflage sollen sie jeweils acht Stunden bei der Fürstenfeldbrucker Tafel helfen.

"Es gefällt mir nicht, dass ich Sie verurteilen muss, aber ich bin gezwungen", hatte der Richter das Urteil kommentiert. Zwar sei es den beiden bestimmt darum gegangen, auf den problematischen Umgang der Gesellschaft mit Lebensmitteln und Ressourcen generell hinzuweisen. Aber sie hätten nun mal mit einem Werkzeug einen verschlossenen fremden Müllcontainer geöffnet und Sachen herausgenommen, die noch dem Supermarkt gehörten.

Protest gegen Lebensmittelverschwendung

Den beiden Studentinnen, die sich als Teil einer Bewegung sehen, geht es freilich um viel grundsätzlichere Fragen: In Zeiten der Klimaerwärmung und wachsender Ressourcenknappheit seien sie gezwungen, Überproduktion und Ressourcenverschwendung einzudämmen. Zudem würden sie die unnötige Verschwendung von Lebensmitteln als eine Unmenschlichkeit empfinden, wenn es gleichzeitig Millionen von hungernden Menschen gebe. Es sei deshalb Zeit, auch auf politischer Ebene nachhaltige Entscheidungen zu treffen.