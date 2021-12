"Containern": Staatsanwaltschaft ermittelt gegen Pater

Jedes Jahr landen in Deutschland zwölf Millionen Tonnen Lebensmittel im Abfall. Der Jesuitenpater Jörg Alt aus Nürnberg will ein Zeichen setzen und verteilt die abgelaufene Ware aus dem Mülleimer.

Containern wird als Diebstahl geahndet

Nun hat die Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth ein Ermittlungsverfahren gegen den Jesuitenpater Alt eingeleitet. Es gehe um den Vorwurf des besonders schweren Diebstahls, teilte Alt in einer E-Mail an Verbündete mit, die dem BR vorliegt.

Der Priester hatte sich selbst angezeigt, weil er noch essbare Lebensmittel aus Supermarkt-Mülltonnen geholt und an Bedürftige verschenkt hatte. Dieses sogenannte Containern wird als Diebstahl geahndet. Mit der Aktion wollte der Jesuitenpater auf die seiner Meinung nach ungerechte Rechtslage aufmerksam machen.

Für ihn ist es eine Aktion des zivilen Ungehorsams. "Laut bayerischer Rechtsprechung handelt es sich beim Containern um einen Diebstahl aus verschlossenen Behältern von herrenlosen Dingen", sagt er beim Verteilen der Ware.

Pater appelliert an Bundesregierung

Pater Alt will in einem möglichen Prozess ein Zeichen setzen, gegen die Überproduktion von Lebensmitteln und deren Vernichtung. In Deutschland landen jährlich entlang der Produktions- und Verbrauchskette geschätzt bis zu zwölf Millionen Tonnen Lebensmittel auf dem Müll, rechnet Alt vor. "Gleichzeitig hungern weltweit fast 800 Millionen Menschen."

In einer Stellungnahme appellierte er erneut an die Ampel-Koalition, das beabsichtigte Gesetz zur Lebensmittelrettung zu verabschieden. Im Falle einer Verurteilung werde er seine Strafe akzeptieren, sobald das Gesetz vom Bundestag verabschiedet worden ist. Bis dahin wolle er sämtliche gerichtliche Instanzen ausschöpfen.