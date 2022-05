Containern: Sind Salmonellen in "geretteten" Schoko-Osterhasen?

Die Bewegung "Letzte Generation" hat in Bayreuth am Samstag gegen Lebensmittelverschwendung protestiert. Dabei haben Aktivistinnen und Aktivisten unter anderem Schoko-Osterhasen und -eier der Marke "Kinder" verteilt, die sie zuvor unerlaubt aus Mülleimern von Supermärkten genommen hatten. Containern nennt sich das und gilt in Deutschland als Diebstahl.

In den sozialen Medien häuften sich daraufhin die Kommentare zum Thema. Menschen befürchteten, dass es sich bei den verteilten Produkten um solche handeln könnte, die von Salmonellen befallen und darum kurz vor Ostern von Ferrero zurückgerufen worden waren.

Anfang April war bekannt geworden, dass in einer Anlage im belgischen Arlon produzierte Kinder-Produkte möglicherweise mit Salmonellen verseucht sein könnten. Mehrere Produkte und Chargen waren demnach betroffen, die Staatsanwaltschaft in Belgien ermittelt gegen Ferrero.

Ferrero legt Ablauf von Rückrufaktion fest

Dass auch die Hasen, die am Samstag in Bayreuth verteilt wurden, mit Salmonellen belastet sein könnten, ist nach Aussage eines Sprechers der Rewe-Gruppe aber unwahrscheinlich. Wie es auf Nachfrage des BR heißt, seien die laut Ferrero betroffenen Chargen in den Märkten anhand fest definierter und von Behörden akzeptierter Ablaufpläne umgehend aus dem Verkauf genommen worden. Sie seien auch nicht über den Müll entsorgt, sondern wie von Ferrero vorgegeben, an das Unternehmen zurückgeschickt worden.

Warenrückrufe würden grundsätzlich eigens gekennzeichnet und separiert. Demnach sei es kaum möglich, dass vom Produktrückruf betroffene Naschereien der Marke Kinder von den Aktivisten aus dem Müll entnommen werden konnten. Allerdings gibt der Sprecher auch zu, dass menschliche Fehler auch in solchen Fällen nie ausgeschlossen werden könnten.

Aktivisten: Salmonellen-Osterhasen in Supermarkt-Mülleimern

Die Aktivisten der "Letzten Generation" sehen das auch so. Gegenüber dem BR teilen sie mit, in den Mülltonnen eines anderen Bayreuther Supermarktes sehr wohl Schoko-Osterhasen und -eier gefunden zu haben, die von der Rückrufaktion betroffen gewesen seien. Die Aktivisten würden jedes Mal prüfen, ob die "containerten", also entnommenen Produkte von einer Rückrufaktion betroffen seien, so Niklas Huth, Sprecher der Gruppe. Entsprechende Listen mit belasteten Lebensmitteln hätten sie auch dieses Mal auf der Internetseite von Ferrero recherchiert. Die etwa zehn in Bayreuth gefundenen und möglicherweise belasteten Produkte hätten die Aktivisten zuhause über die Restmülltonne entsorgt.

Der so kritisierte Supermarkt ist dem BR bekannt und wurde um eine Stellungnahme bis Mittwoch gebeten.