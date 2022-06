Containern: Pater Alt protestiert gegen Verfahrenseinstellung

Nachdem ein Verfahren gegen ihn wegen Diebstahls eingestellt worden ist, will der Nürnberger Pater Jörg Alt Widerspruch einlegen. Er will erreichen, dass Containern, also das Retten von Lebensmitteln aus Mülltonnen, nicht mehr strafbar ist.