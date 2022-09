Containern: Olchinger Studentinnen wollen Gesetzesänderung

Die Studentinnen Caro und Franzi aus Olching bei München, mit ihrem Einsatz für das "Containern" bundesweit bekannt, haben heute mit der Initiative Compact e.V. bei der Agrarministerkonferenz in Quedlinburg eine Petition an Bundeslandwirtschaftsminister Cem Özdemir (Die Grünen) übergeben. Rund 190.000 Unterzeichnende fordern darin einen Wegwerf-Stopp für noch verwertbare Lebensmittel in Supermärkten und die Entkriminalisierung des "Containerns". Darunter versteht man die (illegale) Mitnahme weggeworfener Waren aus Müllcontainern.

Verurteilt wegen Diebstahls

Die beiden jungen Frauen aus Olching waren 2019 vom Amtsgericht Fürstenfeldbruck verurteilt worden, weil sie aus dem Abfallcontainer eines Supermarkts noch essbare Lebensmittel genommen hatten. Auch das Bundesverfassungsgericht entschied, dass "Containern" Diebstahl sei und Änderungen gegebenenfalls vom Gesetzgeber beschlossen werden müssten.

Ziel: Pflicht zur Weitergabe genießbarer Lebensmittel

Für eine solche Gesetzesänderung haben sich Caro, Franzi und ihre Mitstreiter nun in Quedlinburg stark gemacht. Noch genießbare Lebensmittel sollten verpflichtend an gemeinnützige Verteilstrukturen wie etwa die Tafeln weitergegeben werden, so die Forderung. Auch sollte das Containern entkriminalisiert werden: "Es ist nicht gerecht, wenn die Verschwendung straflos bleibt und Lebensmittelrettung zum Verbrechen wird", schreiben sie in ihrer Begründung. In dem Zusammenhang wollen sich die beiden Frauen bei der Justizministerkonferenz im November auch an Bundesjustizminister Marco Buschmann (FDP) wenden.