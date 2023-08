Container mit großer Wirkung gegen die Afrikanische Schweinepest

Der Landkreis Neustadt Aisch-Bad Windsheim sagt der Afrikanischen Schweinepest – kurz ASP – mit einer neuen Präventionsmaßnahme den Kampf an. Und das, bevor es in der Region zu einem Ausbruch der Schweinepest gekommen ist. In Markt Bibart steht seit ein paar Tagen ein spezieller Container, in dem Wildschwein-Aufbruch hygienisch entsorgt werden kann. Damit sind Innereien oder die Schwarte von Wildschweinen gemeint, erklärt der Vorsitzende des Jägervereins Scheinfeld, Thomas Ramming.

Fachgerechte Entsorgung statt vergraben im Wald

Üblicherweise werden die Reste von Wildschweinen von den Jägern im Wald vergraben. Würde eine ASP-Infektion vorliegen, könnte sich das Virus schnell ausbreiten, weil andere Tiere die Innereien fressen und der Waldboden kontaminiert ist. Den Aufbruch selbst im Müll entsorgen wäre nicht fachgerecht – das Virus könnte trotzdem in den Kreislauf kommen. Der neue Container in Markt Bibart ist eine hygienische Alternative: Darin wird der Wildschwein-Aufbruch konstant auf sieben Grad gekühlt. Ist der Container mit vier Tonnen voll, holt die Tierkörperbeseitigungsanlage die Reste ab.

Noch kein Fall in Bayern

Aktuell gibt es keine Fälle der hochansteckenden Afrikanischen Schweinepest in Bayern, allerdings kann sich das jederzeit ändern, sagt der Leiter der Veterinärverwaltung im Landkreis Neustadt-Aisch/Bad Windsheim, Uwe Knickel. Der gekühlte Container sei nur ein Mosaikstein in einer Reihe von Maßnahmen gegen die ASP. Darüber hinaus gebe es auch Stichproben auf eine ASP-Verseuchung bei geschossenem Wild, Nachtsichtgeräte, um das Jagen zu erleichtern und den Bestand einzudämmen sowie strenge Hygieneauflagen bei der Hausschweinhaltung. Sollte das Virus im Landkreis auftauchen, tritt ein Krisenplan in Kraft.

Containernutzung keine Vorschrift

Für Jäger im Landkreis ist die Nutzung des Containers keine Pflicht, allerdings sei das Angebot in deren Interesse, findet Jäger Thomas Ramming. In Uffenheim soll bald der nächste Container errichtet werden, danach folgen drei bis vier weitere im Landkreis Neustadt Aisch-Bad Windsheim, heißt es vom Landratsamt. Es sei eine wichtige Maßnahme, die der Landkreis gerne finanziert. Immerhin werden hier 700 bis 1.000 Wildschweine pro Jahr geschossen.

Baden-Württemberg: Container für alle

Nachdem es in Baden-Württemberg einen Fall der Afrikanischen Schweinepest gab, ergriff die Landesregierung Maßnahmen: "Es gab eine Initiative in Baden-Württemberg, da hat das Landwirtschaftsministerium Geld in die Hand genommen und die Möglichkeit gegeben, solche Anlagen zu bauen," erklärt Uwe Knickel vom Veterinäramt. In Bayern seien zwar Container vorgehalten, heißt es vom Umweltministerium. Diese aber zu kaufen und zu nutzen sei der Eigeninitiative der jeweiligen Städte und Landkreise überlassen. Wer Container anschaffe, sei nicht erfasst. Uwe Knickel weiß aber von der Nutzung der speziellen Kühl-Container in Unterfranken.