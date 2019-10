Consumenta Nürnberg: Regionale Aussteller werden immer wichtiger

Neben der Präsentation von Produkten, Dienstleistungen und Informationen werden die regionalen Aussteller immer wichtiger. Unter dem Motto „Aus der Region – Für die Region“ werden zahlreiche Aussteller aus der Gegend ihre Produkte zeigen, zum Beispiel bei der regionalen Genussmeile. Erstmals trifft man in den Messehallen auch Botschafter des fränkischen Humors.

Fränkische Komiker auf der Messe

Denn die Comödie Fürth feiert ihre Premiere mit einem eigenen Stand, wo täglich bekannte Komiker aus Franken auftreten. Am Eröffnungstag werden es sich die Macher der Cömödie, Volker Heißmann und Martin Rassau, nicht nehmen lassen, persönlich dabei zu sein.

Großes Angebot für Kinder

Weil die Consumenta genau in die bayerischen Herbstferien fällt, ist eine ganze Messehalle nur für Kinder gedacht bzw. für Spielwütige aller Altersklassen. Hinzu kommen die Klassiker, die in die Consumenta eingebettet sind: nämlich die Faszination Pferd, die am 29. Oktober beginnt und die Erfindermesse iENA, die am 31. Oktober startet.