Consumenta in Nürnberg will regionale Impulse setzen

Die Verbrauchermesse Consumenta in Nürnberg will Impulse für die regionale Wirtschaft setzen. "Messen wie die Consumenta sind aktive Wirtschaftsförderung", sagt Henning Könicke bei der Vorstellung des Programms. Er ist einer der Geschäftsführer des Veranstalters AFAG. Die Consumenta findet in diesem Jahr vom 26. bis zum 30. Oktober im Nürnberger Messezentrum statt.

Wegen Corona: fünf statt neuen Tage

Die Schau geht heuer in die 68. Auflage. Wirtschaftswunder, Krisenzeiten: Die Consumenta gilt immer auch als regionales Konjunkturbarometer. "Wir müssen die Ärmel hochkrempeln und nach der Krise wieder nach vorne sehen", sagt Könicke. Die Messe dauert heuer nur fünf Tage statt wie sonst neun. "Grund dafür sind die vielen anderen Veranstaltungen, die wegen Corona verschoben wurden und die jetzt alle im Herbst stattfinden", erklärt Könicke. Im kommenden Jahr soll die Consumenta dann wieder neun Tage dauern und wie üblich in den Herbstferien stattfinden.

Spartipps für Hausbesitzer

Rund 650 Aussteller beteiligen sich nach den Worten Könickes an der Messe. In acht Hallen gibt es Produkte und Informationen zu den Themen Bauen, Energiesparen und Wohnen. Weitere Schwerpunkte sind regionales Essen, Kochen, Haushalt und Mode. "Ob es der regionale Handwerker ist, der einem bei einer bestimmten Problemstellung zuhause helfen kann, oder ob es die regionalen Spezialitäten sind. Hier haben wir ein sehr breites Spektrum", sagt Könicke.

Regionales auf den Teller

Auf dem Programm stehen zudem täglich Modeschauen und Kochshows. Am Stand der Möbelmacher aus dem Nürnberger Land lassen sich regionale Köche in Töpfe und Pfannen schauen. Verarbeitet werden vor allem regionale Lebensmittel. Henning Könicke: "Wir sind stolz darauf, dass wir das Thema regionale Produkte noch einmal steigern konnten. Das gehört für uns auch zum Thema regionale Wirtschaftsförderung."

Eine ganze Halle für Nürnberg

Die Besucherinnen und Besucher können aber nicht nur zuschauen. Es gibt viele Mitmachaktionen, bei denen beispielsweise viele Sportarten ausprobiert werden können – von Darts über Slaklines und Kindertanz bis zu Novuss, dem sogenannten Seefahrer-Billard. Erstmal in der Geschichte der Consumenta gibt es eine eigene Nürnberg-Halle, in der sich städtische Ämter, Vereine, Organisationen und "Erlebnis Nürnberg", der Zusammenschluss der Innenstadthändler, präsentieren.

Tiere, Gin und Grips

Parallel zur Consumenta finden noch weitere Messen statt. Vom 28. bis 30. Oktober dreht sind auf der Heimtier-Messe alles um Hund, Katze, Maus und Pferd. Bei Hundetrainings können Herrchen und Frauchen beispielsweise üben, dass ihre Tiere keine Giftköder fressen. Am 29. und 30. Oktober findet der Gin-Markt statt, bei dem mehr als 200 verschiedene Sorten des Modegetränks probiert werden können. Die Erfindermesse iENA zeigt vom 27. bis 30.Oktober mehr als 500 Erfindungen aus allen Lebensbereichen.