Consumenta in Nürnberg: Regionalität wird immer wichtiger

Das Herzstück der Consumenta bildet das regionale Angebot. Die Regionalhalle steht heuer unter dem Motto "Aus der Region für die Region". Die Besucher können hier fränkische Spezialitäten auf der "Genussmeile" probieren.

Humoristisches aus Franken

Fränkischen Humor bietet die Comödie Fürth mit einem Bühnenprogramm mit regionalen Künstlern, sagte Comödie-Geschäftsführer Marcel Gasde dem Bayerischen Rundfunk. Hier können die Besucher selbst aktiv werden und ihr komödiantisches Talent testen. Weil die Consumenta genau in die bayerischen Herbstferien fällt, ist eine ganze Messehalle für Kinder und Spielwütige aller Altersklassen gedacht.

Training mit dem Eishockeyschläger

So können Besucher zum Beispiel am Stand der Nürnberg Ice Tigers in einer sogenannten Skill Area ihr Können mit dem Eishockeyschläger unter Beweis stellen. In das Programm der Consumenta ist unter anderem auch eine Gin-Messe eingebettet, die am Wochenende stattfindet. Hinzu kommen die Klassiker Faszination Pferdund die Erfindermesse iENA.