ConSozial 2019 widmet sich dem Thema Einsamkeit

Branchenexperten möchten auf der ConSozial – Deutschlands größter Fachmesse für den Sozialmarkt – für das Thema Einsamkeit ein öffentliches Bewusstsein schaffen, teilen die Veranstalter mit. Außerdem bieten sie Lösungsvorschläge an, wie Einsamkeit verhindert werden kann. Das Motto lautet in diesem Jahr dementsprechend "Gemeinsam statt einsam – Sozialen Zusammenhalt stärken".

Projekt "Silberfilm" gegen Einsamkeit im Alter

Gerade Senioren droht das Schicksal zu vereinsamen. So ist einer der Vorschläge das Projekt Silberfilm aus Hartenstein im Landkreis Nürnberger Land: Senioren und ihre Angehörigen gehen gemeinsam ins Kino und schauen sich Filme an, die auch für Menschen mit Demenz geeignet sind. Das Ziel der Initiatoren: Barrieren abbauen, neue Kontakte ermöglichen und Einsamkeit bekämpfen. Die Auftaktveranstaltung "Silberfilm" fand bereits am Dienstag im Landratsamt Erlangen-Höchstadt statt.

Weitere Schwerpunkte: Barrierefreiheit und Pflege

Außerdem steht Barrierefreiheit im Fokus der ConSozial. Angesichts einer immer älter werdenden Gesellschaft nehme die Bedeutung dieses Themas stetig zu, so die Veranstalter. Ein weiterer Schwerpunkt ist das Thema Pflege. Ein umfassendes Vortragsangebot beschäftigt sich mit dem Fachkräftemangel, der Finanzierung von Pflege und kommunalen Strukturen. Es werden rund 6.000 Fachbesucher an den zwei Messetagen auf der ConSozial im Messezentrum Nürnberg erwartet.