Computerspiele "made in Franken"

Monstertruck fahren während gleichzeitig eine neue Straße gebaut wird, dabei Pfützen und Abrissbirnen ausweichen und natürlich möglichst Punkte sammeln: "Can’t Drive This" ist eines der Computer-Spiele, die die junge Nürnberger Firma "Pixel Maniacs" entwickelt hat.

Vom Kreuzworträtsel zum großen Computerspiel

Angefangen hat alles im Jahr 2003, als Ben Lochmann seine eigene Firma gegründet hat, die für Unternehmen zum Beispiel Websites baut. Recht schnell fing er an auch kleine Spiele wie Kreuzworträtsel oder Stadt-Land-Fluss für Smartphones zu entwickeln. Damit war er so erfolgreich, dass er seine Firma bald auf rund sechs Mitarbeitende erweiterte. Alle sechs Jungs sind begeisterte Zocker und dann kam eines zum anderen, erzählt Ben. "Wir hatten alle Bock mal ein größeres Spiel zu entwickeln". Deshalb meldeten sie sich bei einer sogenannten "Game-Jam" an. Dort treffen sich Video-Affine-Menschen aus der ganzen Welt, um innerhalb von 72 Stunden ein eigenes Spiel zu entwickeln.

Das erste Spiel war ein Flop

Der Prototyp von ihrem ersten Spiel "Chroma Gun" entstand 2015 so, erzählt Steve Crouse, Creative Director und Producer bei der Firma. Doch das Spiel floppte erstmal. Die Begeisterung der sechs Entwickler war aber so groß, dass sie sich dazu entschlossen "Chroma Gun" nicht als App, sondern als Computerspiel herauszubringen, erzählt Crouse. Doch es bedeutete erstmal viel Aufwand, die Grafik musste deutlich verbessert werden, sodass das Spiel auch auf Spielekonsolen wie Nintendo oder Playstation gespielt werden konnte.

Spieleentwicklung kostet viel Geld und Zeit

Die Spieleentwicklung macht den sechs Jungs, die derzeit überwiegend aus dem Homeoffice arbeiten, richtig viel Spaß. Das sei auch der Grund, warum es gut liefe, denn bis so ein Spiel vollständig entwickelt sei, vergehen etwa drei Jahre, erzählt Steve Crouse. So eine Entwicklung kann richtig teuer sein und auch mal rund eine Millionen Euro kosten. Finanziert wird die Entwicklung aus den Erlösen der Spiele-Apps, die nach wie vor auf dem Markt sind, und dann gebe es noch Fördertöpfe wie den Film-Fernseh-Fonds Bayern oder auch Gelder von der Bundesrepublik Deutschland oder der EU, sagt Ben Lochmann.

Corona hat Geschäft beflügelt

Gerade in der Corona-Pandemie konnten viele Spiele verkauft werden. Auch innerhalb der Spiele-Branche in Deutschland sei man bekannt, aber ein Millionenpublikum erreiche man derzeit noch nicht, sagt Lochmann: "Wir sind schon noch im Indie-Bereich". Anders sieht das auf TikTok aus. Hier hat die Firma einen eigenen Kanal und die jungen User können ihre Fragen stellen, zum Beispiel, wie der Alltag eines Spieleentwicklers sei, erzählt Ben Lochmann. Da kämen ziemlich viele Fragen zusammen und er versuche die User auch dazu zu animieren, sich für Softwareentwicklung zu begeistern.

Zeitschleifen und Virtual Reality

"Escape the Loop" ist das nächste Spiel, dass die Jungs von "Pixel Maniacs" bald herausbringen wollen. Das Ganze basiert auf einer Idee von Steve Crouse. In dem Spiel geht es darum aus einer Zeitschleife herauszukommen, die alle fünf Minuten einsetzt, erzählt Crouse. Schafft man es, den Mechanismus zu durchbrechen, kommt man ein Level weiter. Ein Spiel zu entwickeln sei heute eine große Herausforderung. Denn zum einen gäbe es viele verschiedene Konsolen, zum anderen käme noch die VR (Virtual Reality) dazu, erzählt er. Deshalb müssten die "Codes" zum Programmieren der Spiele oft angepasst werden weil die Konsolen zum Beispiel viele verschiedene Anschlüsse haben: "Da gibt es vieles, das wir beachten müssen, damit das Spiel läuft." Spaß haben Ben Lochmann, Steve Crouse und die vier anderen Entwickler trotzdem und hoffen, dass auch in Zukunft immer mehr Begeisterte ihre Spiele kaufen.