Computer als Lokführer: Nürnberger Forscher zeigen, wie es geht

Fehlersuche. Markus Herrmann und Ralf Falgenhauer haben die Seitenwände der Testlokomotive weggeklappt. Die wissenschaftlichen Mitarbeiter prüfen die Kabel im Inneren. Kurz vor dem Start streikt der Rechner, der den Lokführer ersetzt. Alltag auf dem Eisenbahn-Testfeld der Technischen Hochschule Nürnberg. Im Raum KH002 wird der automatische Betrieb von Rangierloks erforscht. Das Testfeld sieht aus wie eine große Modellbahnanlage, die noch nicht fertig ist. 45 Meter Gleise sind auf Sperrholzplatten verlegt. Eine Gartenbahn mit 45 Millimeter Spurweite. Sonst nichts, Landschaft und Häuschen fehlen.

Testbetrieb im Maßstab 1 : 22,5

Modellbahnen faszinieren auch heute noch. "Das Testfeld soll die Studenten begeistern. Wenn sie was programmiert haben, dann können sie das hier umsetzen und sehen, dass sich auch was bewegt", sagt Professor Martin Cichon, der Leiter des Instituts für Fahrzeugtechnik an der TH Nürnberg. Und weil alles im Maßstab 1:22,5 stattfindet, ist es auch nicht so schlimm, wenn mal eine Lok entgleist oder zu spät bremst.

Komplexe Steuerung für eine Lok

Die beiden wissenschaftlichen Mitarbeiter haben inzwischen die Fehler in der Lok gefunden. Die Seitenwände werden hochgeklappt. Eckig, dunkelblaues Plastik, keine Fenster – die Lokomotive sieht nicht so aus wie aus dem Modellbahn-Katalog. Auf dem Dach hat sie zwei Antennen, mit denen sie Kontakt zum Ortungssystem hält. Markus Herrmann setzt die Lok in Bewegung. "Das ist schon ein sehr komplexes System, das wir da haben."

Aufträge kommen per Funk

Die Lokomotive hat inzwischen über Funk einen Rangierauftrag bekommen. Jetzt fährt sie vollkommen selbstständig. Am Bildschirm überwachen die Forscher die Fahrt. Alles funktioniert, sie müssen nicht eingreifen. Der Computer entscheidet: Ist eine Notbremsung notwendig, weil plötzlich ein Hindernis auftaucht? Oder ist das der Wagon, der angekuppelt werden soll?

Künstliche Augen und Ohren

Dafür benötigt der Rechner viele Daten. Die bekommt er von kleinen Sensoren, die an der Front der Lokomotive angebaut sind. Sie entsprechen denen, die bereits bei Tests mit echten Lokomotiven zum Einsatz kamen. Das sind quasi die Augen und Ohren des Steuerrechners in der Lok, erläutert Herrmann.

Zum Einsatz kommen: Eine Infrarotkamera, die auch bei schlechtem Wetter Objekten durch ihre Wärmeabstrahlung erkennen kann. Eine Schwarz-Weiß-Kamera, die zum Beispiel den Fahrweg und den Verlauf der Schienen verfolgt. Ein Radar, das die Umgebung rund um die Lok abtastet. Ein Laser-Scanner, der 3-D-Informationen liefert, mit denen beispielsweise die Puffer eines Güterwagons auf den Zentimeter genau dargestellt werden können.