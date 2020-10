Comic-Museum zeigt beste deutschsprachige Bildergeschichten

Normalerweise wird er von der Stadt Erlangen alle zwei Jahre während des Internationalen Comic-Salons verliehen. Dieses Jahr gab es nur eine virtuelle Verleihung des Max-und-Moritz-Preises, der als wichtigste Auszeichnung für Comic-Künstler im deutschsprachigen Raum gilt. Nun sind die preisgekrönten Werke der verschiedenen Kategorien in Deutschlands erstem Comic-Museum in Schwarzenbach an der Saale (Lkr. Hof) zu sehen, das in diesem Jahr sein fünfjähriges Jubiläum feierte.

Max-und-Moritz-Preis wird in neun Kategorien vergeben

Insgesamt wurde der Preis in neun Kategorien vergeben. Neben dem besten Kindercomic "Manno! Alles genau so passiert" wurde auch der feministische Comic-Strip "Busengewunder" von Lisa Frühbeis ausgezeichnet. Anna Haifich erhielt den Max-und-Moritz-Preis 2020 als beste deutschsprachige Zeichnerin.

Münchner gewinnt besten deutschsprachigen Comic

Die Auszeichnung für den besten deutschsprachigen Comic ging an den gebürtigen Münchner Mikael Ross für "Der Umfall". Der Comic entstand anlässlich des 150-jährigen Bestehens einer integrativen Einrichtung in Niedersachsen. Ross verbindet in "Der Umfall" die Historie der Einrichtung mit der Geschichte von Noel, einem jungen Mann mit Down-Syndrom.

Erika-Fuchs-Haus zeigt Arbeitsweise der Comic-Künstler

Die Ausstellung im Comic-Museum im Erika-Fuchs-Haus wurde zusammengestellt von Kurator Darjush Davar, der die preisgekrönten Werke präsentiert. Zusätzlich gibt Davar mit Originalzeichnungen, Entwürfen und Fotos der Arbeitsplätze einen Einblick in die unterschiedlichsten Arbeitsweisen der Künstlerinnen und Künstler.