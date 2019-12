vor 22 Minuten Artikel mit Video-Inhalten

Comic-Museum: Schwarzenbacher stellen ihre Lieblingsbücher vor

In Deutschlands ersten Comic-Museum, der Erika-Fuchs-Haus in Schwarzenbach an der Saale, stellen Bürger in der Adventszeit ihre Lieblingsbücher vor. Gefeiert wird außerdem der 113. Geburtstag der Namensgeberin.