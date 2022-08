Comic-Museum lädt ein zum "Gallischen Wildschwein-Schmaus"

Deutschlands erstes Comic-Museum, das Erika-Fuchs-Haus in Schwarzenbach an der Saale (Lkr. Hof), feiert am Samstag ein großes Fest im Stil von Asterix und Obelix. Auf dem Museumsvorplatz wird ein Wildschwein gegrillt. Dieser "Gallische Wildschwein-Schmaus" mit dem legendären Zaubertrank und auch vegetarischen Gerichten gehört zum Rahmenprogramm einer Sonderausstellung über den Verleger Adolf Kabatek vom Ehapa-Verlag.

Freier Eintritt für Besucher im Asterix- und Obelix-Kostüm

Der Verleger Adolf Kabatek hat ab den 1950er Jahren die Geschichten von Asterix und Obelix, Donald Duck und Mickey Maus, Hägar oder Lucky Luke auf den Markt gebracht. Er gilt als einer der Wegbereiter der Comics in Deutschland, so Museumsleiterin Joanna Straczowski. Stilecht werden sich die Museumsmitarbeiterinnen als Comic-Figuren verkleiden. Besucher, die in die Rollen von Asterix und Obelix schlüpfen, haben während des "Gallischen Wildschwein-Schmauses'" am Samstagabend ab 18 Uhr freien Eintritt in das Comic-Museum. Wer kein passendes Comic-Kostüm hat, kann sich aus dem Fundus des Museums bedienen.

Ausstellung "Kabatek und die Comics – Asterix, Donald & Co."

Die Ausstellung "Kabatek und die Comics – Asterix, Donald & Co." ist bis Mitte Oktober zu sehen. Als weitere Sonderausstellung präsentiert das Erika-Fuchs-Haus bis Anfang November auch die "Känguru-Comics" mit Originalen des Zeichners Marc-Uwe Kling.