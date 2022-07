Comeback nach Corona: Vereinen geht es besser als befürchtet

Der Ball rollt wieder und auch die Turn- und Schwimmhallen sind seit einiger Zeit uneingeschränkt geöffnet. Seit Anfang April können Breitensportler ohne Corona-Maßnahmen trainieren und Wettkämpfe durchführen. "Wir sind froh, dass wir wieder normal Fußball spielen dürfen", sagt Michael Westermair. Er betreut die Herrenmannschaft des SV Nord München-Lerchenau und ist erleichtert, sein Training aktuell in gewohnter Art und Weise abhalten zu können. Dennoch: Ganz spurlos gingen mehr als zwei Jahre Pandemie nicht an den bayerischen Vereinen vorbei.

Am Mittwoch stellte Innen- und Sportminister Joachim Herrmann (CSU) im Innenausschuss des Landtags seinen Abschlussbericht zur aktuellen Lage des Sports und zu den Auswirkungen der Pandemie auf das Vereinsleben vor. Laut Herrmann gehe es den bayerischen Vereinen trotz eines zwischenzeitlichen Verbots von Aktivitäten besser als man befürchten könnte: "Ich glaube, dass der Sport ganz gut aus der Krise herauskommt."

Grund dafür seien unter anderem die erhöhten finanziellen Hilfen des Freistaats. So wurde die Vereinspauschale 2020 und 2021 von jeweils 20 Millionen Euro auf 40 Millionen Euro pro Jahr verdoppelt. Damit habe man die Einnahmeverluste der Vereine zumindest in Teilen kompensieren können, sagte Herrmann.

Zahl der Neumitglieder pro Woche auf Vor-Corona-Niveau

Bei den Mitgliederzahlen zeigt sich ein positiver Trend: Obwohl der größte Sportdachverband Bayerns, BLSV, zwischenzeitlich mehr als 150.000 seiner rund 4,6 Millionen Mitglieder verloren hatte, sei dieser Schwund inzwischen gestoppt und das Defizit immerhin nur noch gut halb so groß, sagte Herrmann. Außerdem habe die Zahl der Neumitglieder pro Woche wieder das Niveau von vor Beginn der Pandemie erreicht.

Mit Austritten hatten sie beim SV Nord nicht zu kämpfen: "Im Gegenteil, wir haben sogar einen Zuwachs bekommen", sagt Westermair. Eine Ausnahme im bayerischen Vergleich. Und wenn schon nicht an den Mitgliederzahlen, so spürte der Verein im Münchner Norden die Folgen der Corona-Maßnahmen auf andere Weise. Zeitweise nur individuelle Übungen, keine Gespräche in den Umkleiden, kein gemeinsames Beisammensitzen nach dem Training: "Corona hat nicht nur den Sport auseinandergerissen sondern auch das Mannschaftsgefüge", sagt Westermair.

Staatsregierung will Ehrenamt und die Bewegung von Kindern und Jugendlichen fördern

Auch die Strukturen von gesamten Verbänden sei laut Minister Herrmann betroffen. Viele Menschen hätten sich während der Pandemie von ihren ehrenamtlichen Tätigkeiten zurückgezogen. Um dem entgegenzuwirken kündigte Herrmann einen Sondertopf in Höhe von 300.000 Euro an, damit die Verbände gezielt Ehrenamtliche zurückgewinnen oder neu anwerben können.

Herrmann sagte außerdem, dass besonders die jüngere Generation unter der Corona-Pandemie gelitten habe. Demnach könne man einen deutlich verstärkten Bewegungsmangel bei Kindern und Jugendlichen feststellen. "Unsere Aufgabe ist es deshalb auch, unseren Nachwuchs wieder für Sport und Bewegung zu begeistern", so der Minister.

Gutscheine sollen animieren - Grüne kritisieren Corona-Politik im Bezug auf Kinder

Zu diesem Zweck habe die Staatsregierung zwei Förderprogramme aufgelegt. So können sich Grundschulkinder bei Neueintritt in einen Sportverein den ersten Jahresbeitrag von bis zu 30 Euro erstatten lassen. Bisher nicht genutzte Gutscheine verfallen zum Schuljahresende am 13. September 2022. Mit einem weiteren Programm unterstützt die Staatsregierung Schwimmkurse zum Erwerb des "Seepferdchens" für Vorschulkinder und Erstklässler mit 50 Euro. Da viele dieser Gutscheine aufgrund von Bäderschließungen und einem Mangel an Schwimmlehrern bislang nicht eingelöst werden könnten, bleiben diese ein weiteres Jahr gültig.

Der sportpolitische Sprecher der Grünen, Max Deisenhofer, bedankte sich im Innenausschuss zwar für die finanziellen Hilfen, kritisierte aber auch die Corona-Politik der Staatsregierung: "Wir haben immer gesagt, Kinder und Jugendliche zuerst. Aber man hat eben oft Baumärkte vor Sportstätten geöffnet." Er habe sich gewünscht, dass sich Minister Herrmann im Kabinett öfter gegen die Linie von Ministerpräsident Markus Söder (CSU) durchgesetzt und den Kindern mehr Bewegung ermöglicht hätte, sagte Deisenhofer. Herrmann wies den Vorwurf zurück: "Das war eben die Linie der Bundes- und Landesgesundheitsminister."

Schwimmbäder könnten wegen hoher Energiepreise schließen

Obwohl sich die Lage aktuell zu normalisieren scheint, drohen mit Blick auf den Winter erneut Sportangebote auszufallen - und das gleich aus mehreren Gründen: Einerseits kämpfen laut Herrmann viele Vereine und Kommunen mit den gestiegenen Energiekosten. Mancherorts gäbe es bereits Pläne, Hallenbäder im Zuge von Sparmaßnahmen zu schließen. Er wolle die Kommunen dafür nicht kritisieren, sagte Herrmann, sondern lediglich darauf hinweisen, dass sich in diesem Fall die Defizite kommender Jahrgänge im Bereich der Schwimmausbildung vergrößern würden.

Auf der anderen Seite könnten auch die Corona-Zahlen den Sport erneut in Bedrängnis bringen. Was diese Gefahr anginge, sei sein Ziel ganz klar, so Herrmann: Auch bei steigenden Infektionsraten solle der Sport keinen Einschränkungen mehr unterliegen. "Der Sport", so der Minister, "hat auch eine sehr positive gesundheitliche Wirkung. Deshalb müssen wir alles dafür tun, dass wir auch mit Blick auf den nächsten Winter ohne Beschränkungen im Sport durchkommen."