"Cold Case" Wiesenfeld: Staatsanwaltschaft legt Beschwerde ein

Der Mord an der 13-jährigen Sabine in Wiesenfeld im Landkreis Main-Spessart liegt 28 Jahre zurück. Das Landgericht Würzburg hatte die Anklage gegen einen Verdächtigen wegen mangelnder Beweise nicht zugelassen. Am Donnerstag hat die Staatsanwaltschaft Würzburg sofortige Beschwerde beim Würzburger Landgericht eingelegt. "Wir bewerten den Sachverhalt anders und sehen einen hinreichenden Tatverdacht", sagt Staatsanwalt Thorsten Seebach gegenüber BR24. Der Fall geht jetzt in die nächste Instanz: Das Oberlandesgericht Bamberg überprüft die Entscheidung des Würzburger Landgerichts und entscheidet neu. Wenn das Oberlandesgericht die Beweise anders einschätzt, könnte es doch noch zu einem Prozess gegen den Tatverdächtigen kommen. Seebach rechnet damit, dass die Prüfung einige Wochen, vielleicht sogar Monate dauern könnte.

Ungeklärter Mordfall aus dem Jahr 1993

Die 13-Jährige wurde kurz vor Weihnachten 1993 getötet. Im Januar 2021 wurde der "Cold Case" wieder aufgerollt. Grund dafür war ein neues Gutachten zu DNA-Spuren. Der Tatverdächtige aus dem Landkreis Main-Spessart war bereits im Januar 2021 wegen Mordverdachts festgenommen worden, nach erneuten Durchsuchungen. Wenige Wochen später wurde der Mann wieder freigelassen, das Ermittlungsverfahren lief aber weiter. Im Dezember 2021 hat die Staatsanwaltschaft dann Anklage gegen den Tatverdächtigen erhoben. Zur Tatzeit war er 17 Jahre alt. Er stand schon früher im Fokus der Ermittler.

Leiche in Güllegrube gefunden

Das Mädchen war zuletzt auf einem Aussiedlerhof im Stadtteil Wiesenfeld einem Stadtteil von Karlstadt, gesehen worden. Dort wurden in einer Jauchegrube die Jacke und weitere Kleidung des Mädchens gefunden – aber nicht die 13-Jährige. Als der schwere Betondeckel einer abseits liegenden Güllegrube hochgehoben wurde, entdeckten die Ermittler dort die Leiche. Die Schülerin kam nach Angaben der Staatsanwaltschaft durch massive Gewalteinwirkung ums Leben.