"Cold Case" Wiesenfeld: Landgericht lässt Anklage nicht zu

Mehr als 28 Jahre nach dem Tod der 13-jährigen Sabine B. in Wiesenfeld im Landkreis Main-Spessart hat das Landgericht Würzburg das Hauptverfahren gegen einen Verdächtigen nicht zugelassen. Das Gericht habe die Beweise und Indizien "als nicht ausreichend erachtet, um eine Verurteilung des Angeschuldigten wegen Mordes als überwiegend wahrscheinlich anzunehmen", heißt es in der Mitteilung. "Alle anderen möglichen Straftatbestände sind inzwischen verjährt", heißt es weiter.

Gericht: Rekonstruktion des Tathergangs nicht mehr möglich

Eine Beteiligung des Verdächtigen an einer möglichen Tat komme zwar in Betracht. Die Beweismittel ließen jedoch keine sichere Rekonstruktion eines Tathergangs zu. Ein Mordvorwurf könne daher nicht belegt werden. Alle anderen möglichen Straftatbestände sind inzwischen verjährt. Es könnte daher nur eine Verurteilung wegen Mordes erfolgen. Die Staatsanwaltschaft hatte im Dezember 2021 Anklage gegen den Tatverdächtigen erhoben. Sein Pflichtverteidiger Hans-Jochen Schrepfer hatte daraufhin angekündigt, die Nichteröffnung des Verfahrens zu beantragen.

Neue Ermittlungen ab Januar 2021 eingeleitet

Der Mord an dem 13-jährigen Mädchen in Wiesenfeld im Landkreis Main-Spessart liegt 28 Jahre zurück. Im Januar 2021 wurde der Cold Case wieder aufgerollt. Grund dafür war ein neues Gutachten zu DNA-Spuren. Der Verdächtige aus dem Landkreis Main-Spessart war bereits im Januar 2021 wegen Mordverdachts nach erneuten Durchsuchungen festgenommen worden. Zur Tatzeit war er 17 Jahre alt. Wenige Wochen später wurde der Mann wieder freigelassen, das Ermittlungsverfahren lief aber weiter. Der Mann war schon früher im Fokus der Ermittler gestanden. Die Ermittler hatten auch einen weiteren Verdächtigen im Visier. Sein Verfahren sei aber mangels Tatnachweisen eingestellt worden, so die Staatsanwaltschaft.

Leiche der 13-Jährigen auf Aussiedlerhof gefunden

Die 13-jährige Sabine war zuletzt auf einem Aussiedlerhof im Stadtteil Wiesenfeld gesehen worden. Dort wurden in einer Jauchegrube die Jacke und weitere Kleidung des Mädchens gefunden – aber nicht die 13-Jährige. Als der schwere Betondeckel einer abseits liegenden Güllegrube hochgehoben wurde, entdeckten die Ermittler dort die Leiche. Die Schülerin kam nach Angaben der Staatsanwaltschaft durch massive Gewalteinwirkung ums Leben.