Cold Case Wiesenfeld: Früherer Verdächtiger gestorben

Es war kurz vor Weihnachten im Jahr 1993, als die Leiche eines vermissten Mädchens in Wiesenfeld im Landkreis Main-Spessart gefunden wurde. Sie lag in der Jauchegrube eines abgelegenen Reiterhofs. Der heute 57-jährige Besitzer dieses Aussiedlerhofs ist jetzt gestorben, an Organversagen. Das hat der Aschaffenburger Anwalt Bernhard Zahn BR24 bestätigt.

Mann war verdächtig im Cold Case von Wiesenfeld

Der Mann war damals 29 Jahre alt und galt als einer der Verdächtigen in dem Mordfall. Das Verfahren war aber eingestellt worden. In einem neuen Verfahren hätte er wohl nur noch als Zeuge aussagen müssen, vermutet Zahn.

Früherer Verdächtiger eines natürlichen Todes gestorben

Die Leiche des Mannes sei nun obduziert worden. Es gebe keine Hinweise auf ein Fremdverschulden oder auf Suizid, so der Anwalt. Eigentlich war sein Mandat schon beendet – doch die Staatsanwaltschaft habe ihn über den Tod des Mannes und die Obduktion informiert.

Einen Zusammenhang mit der Mord-Anklage gegen einen anderen Verdächtigen im Dezember gebe es nicht, betont der Anwalt – trotz der zeitlichen Nähe.

Mordfall an Mädchen wurde neu aufgerollt

Der Cold Case von Wiesenfeld ist komplett neu aufgerollt worden. Die Ermittler hoffen, dass sie den Mord an dem Mädchen vor 28 Jahren doch noch aufklären können. Neu ausgewertete DNA-Spuren am Opfer hatten die Polizisten auf die Spur eines Verdächtigen gebracht. Der 45-Jährige aus dem Landkreis Main-Spessart stand schon in den 1990er-Jahren im Fokus der Ermittler.

Mord-Anklage gegen 45-Jährigen erhoben

Im Januar vergangenen Jahres hatte die Polizei den Mann festgenommen – wegen Mordverdachts. Zehn Wochen später wurde er wieder freigelassen. Kurz vor Weihnachten 2021 hat die Staatsanwaltschaft Würzburg dann aber Mord-Anklage gegen den 45-Jährigen erhoben. Der Beschuldigte war 1993 17 Jahre alt. Das Landgericht Würzburg prüft nun, ob der Fall vor Gericht zugelassen wird. Die Entscheidung soll noch im Januar fallen.