"Cold Case" von Naila: Keine Spur von vermisster Heike H.

Eineinhalb Tage lang grub die Polizei bei Naila im Landkreis Hof die Erde auf, um endlich die Knochen der seit dreißig Jahren vermissten Heike H. zu finden. Doch die Hoffnung erwies sich als vergeblich. Auch Gegenstände, die mit dem Fall in Zusammenhang stehen könnten, fanden sich nicht in der Erde.

Ermittlungen laufen dennoch weiter

Die Grabungen an der Staatsstraße ST2195 bei Marxgrün seien am Mittag abgeschlossen worden, heißt es in einer gemeinsamen Presserklärung der oberfränkischen Polizei und der Staatanwaltschaft Hof. Die Ermittlungen in diesem "Cold Case" gehen aber weiter. Erneute Grabungen seien aber nicht ausgeschlossen. "Es kann auch sein, dass sich die Ermittler an die Öffentlichkeit wenden", sagte Polizeisprecherin Anne Höfer dem Bayerischen Rundfunk.

Leiche wurde vermutlich in der Nähe vergraben

Die damals 18-jährige Heike H. aus Naila wird seit dem 4. November 1986 vermisst. Bei den Ermittlungen von Polizei und Staatsanwaltschaft ergaben sich Hinweise, dass die Leiche der Frau in den 1980er-Jahren nicht weit von ihrem Wohnort vergraben worden sein könnte.

Bei der Anomalie, die Wissenschaftler der TU München im Vorfeld mit Hilfe eines Bodenradars gefunden hatten, handelt es sich um einen Betonblock mit einer Länge von 2,30 Metern, einer Breite von 60 Zentimetern und einer Tiefe von 40 Zentimetern. Mitarbeiter einer Baufirma und des Technischen Hilfswerks trugen das große Betonteil Stück für Stück ab. Es grenzte direkt an ein Abwasserrohr.

Hund grenzte einen exakten Bereich ein

Bei den nun folgenden Nachbesprechungen der Ermittler wird es vor allem darum gehen, warum der Hund an dieser Stelle angeschlagen hatte, obwohl dort nun keine Knochen gefunden wurden. Der "Archäologiehund" ist speziell auf das Finden von alten Knochen geschult und konnte das Gebiet mit Hilfe seiner Nase exakt eingrenzen. Deshalb hatten sich die Ermittler dafür entschieden, genau dort den Asphalt und die Erdschichten Stück für Stück abzutragen. Die Grube hatte am Ende der Arbeiten eine Breite von mindestens fünf Metern und war mehr als drei Meter tief.