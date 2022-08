Cold Case Simone Strobel: Freilassung von Ex-Freund vertagt

Der gebürtige Unterfranke soll seine damalige Freundin Simone Strobel in einem Campingwagen im australischen Lismore erwürgt oder erstickt haben. Danach soll er ihre Leiche unweit des Tatortes versteckt haben. "Es gibt keine direkten oder indirekten Beweise, dass mein Mandant sie in dem Wagen attackiert hat", so wird ein Verteidiger des Angeklagten in australischen Medien zitiert. Es sei zudem "irrsinnig" eine Leiche nur 100 Meter vom Tatort zu "entsorgen", hieß es laut AAP in der Verhandlung vom Anwalt weiter. Auch die 2019 gefundene DNA gehöre zu einer anderen, unbekannten männlichen Person.

Fall um Tod der Unterfränkin bis heute ungelöst

Die damals 25-jährige Simone Strobel aus Unterfranken war mit ihrem 24-jährigen Freund per Wohnmobil in Australien unterwegs. Anfang 2005 kamen die Schwester des Freundes und deren Freund aus Deutschland dazu. Die vier waren auf einem Campingplatz in Lismore, als Strobel plötzlich verschwand. Wenige Tage später wurde ihre Leiche in der Nähe des Campingplatzes unter Palmwedeln gefunden. Trotz eingehender Ermittlungen blieb der Fall bis heute ungelöst.

Auch gegen zwei deutsche Mitreisende erheben die australischen Behörden Vorwürfe, es soll um Beihilfe zum Mord gehen. Eine Auslieferung der beiden nach Australien hält die Staatsanwaltschaft Würzburg allerdings für unwahrscheinlich.