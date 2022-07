Cold Case Simone Strobel: Ex-Freund nach Sydney überführt

17 Jahre nach dem Tod der Unterfränkin Simone Strobel hat die Polizei in Australien am Dienstag ihren Ex-Freund festgenommen. Er soll am Donnerstag dem Haftrichter in Sydney vorgeführt werden. Das bestätigte die Staatsanwaltschaft Würzburg dem Bayerischen Rundfunk.

Nach Aussage von Oberstaatsanwalt Thorsten Seebach hatten die Würzburger Behörden vor einigen Monaten weitere Zeugen vernommen. Dabei seien auch DNA-Proben genommen worden, die die Würzburger dann den Behörden in Australien zuschickten. Die Vermutung liegt nahe, dass die australischen Ermittlern die Proben mit den Originalproben verglichen, die damals am Tatort genommen wurden.

42-jähriger Ex-Freund wurde festgenommen

Videoaufnahmen der australischen Polizei zeigen, wie der mittlerweile 42-jährige Ex-Freund von Simone Strobel widerstandslos festgenommen und in Handschellen abgeführt wird. Der Unterfranke lebt inzwischen in Perth und wurde Medienberichten zufolge vor seinem Haus an der australischen Südwestküste festgenommen. Aktuelle Aufnahmen australischer Medien zeigen, wie er am Mittwochnachmittag Ortszeit mit dem Flugzeug in Sydney ankommt. Dort, so eine Reporterin, werde er am Donnerstag dem Richter vorgeführt und voraussichtlich eine Kaution beantragen.

Leiche von Simone Strobel wurde unter Zweigen entdeckt

Die 25 Jahre alte Kindergärtnerin Simone Strobel, die aus Rieden im Landkreis Würzburg stammt, war 2005 bei einer Reise von einem Campingplatz nahe der ostaustralischen Stadt Lismore verschwunden. Eine Woche später wurde ihre Leiche in einem Gebüsch auf einem benachbarten Sportplatz unter Zweigen entdeckt. Sie war damals mit ihrem aus dem Landkreis Main-Spessart stammenden Freund und zwei weiteren Reisebegleitern unterwegs. Angeblich nach einem Streit sei sie in der Nacht weggelaufen, hatte der Freund ausgesagt. Er galt seitdem als Hauptverdächtiger, für eine Anklage reichten aber die Beweise bislang nicht aus.