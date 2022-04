Cold Case: Neue Ermittlungen zu getötetem Teenager aus Wörth

Mehr als 31 Jahre nach dem gewaltsamen Tod eines Jugendlichen hat die Polizei in Unterfranken den Fall neu aufgerollt. So seien etwa neue DNA-Untersuchungen in Auftrag gegeben worden, um doch noch einen Täter zu überführen, sagte ein Polizeisprecher am Mittwoch. Die Kriminalpolizei Aschaffenburg arbeitet mit einer Sonderkommission an dem ungelösten Fall. Weitere Einzelheiten etwa zur Todesursache oder Tatwaffe wurden zunächst nicht bekannt.

Kriminalpolizei und Staatsanwaltschaft informieren am 22. April

"Ein "Cold Case" wird nie ganz zu den Akten gelegt", erklärte der Polizeisprecher. "Wir möchten nun Hinweise aus der Bevölkerung." Die Kripo informiert am 22. April über den aktuellen Sachstand und lädt hierfür die Bevölkerung ein. Die Informationsveranstaltung findet um 19 Uhr in der Turnhalle am Wiesenweg in Wörth am Main statt. Die Polizei bittet die Bevölkerung um Mithilfe.

Leiche kurz vor Weihnachten in Waldstück entdeckt

Laut Polizei kehrte Klaus Berninger aus Wörth am Main am 20. Dezember 1990 nicht mehr nach Hause zurück und wurde von seinen Eltern als vermisst gemeldet. Spaziergänger fanden seinen Leichnam am 23. Dezember in dem Waldgebiet "Schneesberg". Die Kriminalpolizei Aschaffenburg hatte noch vor Ort umgehend die Ermittlungen zu dem Tötungsdelikt aufgenommen. Bis zum heutigen Tag konnte jedoch kein Tatverdächtiger überführt werden. Wie auch in anderen ungeklärten Mordfällen üblich, wurde auch die Akte in diesem Fall nie vollständig geschlossen und immer wieder hinsichtlich neuer Ermittlungsansätze überprüft.

Ermittlungen in Mordfällen ruhen nie ganz

Mord verjährt nicht. Doch je länger ein Verbrechen zurückliegt, desto schwieriger gestaltet sich die Aufklärung. Polizei und Angehörige setzen Jahrzehnte nach ungeklärten Taten vor allem auf neue wissenschaftliche Techniken und Auswertungsverfahren, um Tätern auf die Spur zu kommen. Die Aufklärungsquote für Mord liegt Polizeistatistiken zufolge seit Jahren bei 90 bis 95 Prozent.