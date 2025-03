Cold Case Maria: Aschaffenburger Kripo rollt alten Mord neu auf

"Wir haben eigentlich alles: Fingerabdrücke, Lichtbilder, Unterschrift und DNA. Jetzt müssen wir den dringend Tatverdächtigen nur noch schnappen", sagen die zuständigen Ermittler Jörg Albert und Mike Schloth. Sie sind Teil der Cold-Case-Einheit in Aschaffenburg – der einzigen Einheit in Bayern. Der Cold Case Maria ist bereits ihr vierter Fall. Jetzt wollen sie diesen 40 Jahre alten Mordfall endlich lösen – auch mit Unterstützung der Medien und der Bevölkerung.

1984: Maria wird in ihrem Wohnheim erdrosselt

Es ist der 30. Juli 1984. An diesem Tag wird Maria zum letzten Mal gesehen. Sie ist zu diesem Zeitpunkt 19 Jahre alt und arbeitet im früheren Krankenhaus in Aschaffenburg. In ihrem Zimmer des benachbarten Schwesternwohnheims wird sie – zwei Tage später – tot aufgefunden. Sie wurde mit ihrem eigenen Schal erdrosselt.

Für ihre Hinterbliebenen ein Schock. "Maria war so ein hübsches und fröhliches Mädchen – sie hatte so viele Pläne", erzählt ihre große Schwester Christine. Erstmals spricht die heute 67-Jährige über den Albtraum, der ihr und ihrer Familie widerfahren ist. Ihre Mutter sei lange Zeit nicht arbeitsfähig gewesen, sei nur an Marias Grab gesessen. Ihr Vater habe gar nicht über den gewaltsamen Tod seiner Tochter sprechen können. "Wenn jemand durch Mord stirbt – das ist das Schlimmste, vor allem für die Eltern", sagt sie.

Tatverdächtiger konnte nicht gefasst werden

Damals schon gab es einen dringend Tatverdächtigen: Marias Ex-Freund. Von ihm hat die Polizei zahlreiche Spuren am Tatort sichergestellt. Außerdem haben Zeugen den damals 25-Jährigen am Tag von Marias Tod auf dem Gelände des Schwesternwohnheims gesehen. Festnehmen konnten sie ihn damals nicht – noch bevor Marias Leiche gefunden wurde, flog er von Frankfurt aus in die Türkei. Dann verliert sich seine Spur.

Im Video: Alles zum Cold Case Maria und wie die Kripo den Fall lösen will