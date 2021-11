Cold Case Lieselotte Lauer: Spürhund soll Leiche finden

Die Kriminalpolizei Ansbach will mit einem Archäolgiehund nach der Leiche der Frau suchen. Das sagte Kriminalhauptkommissar Gunnar Scharar von Kripo Ansbach in der Sendung "Aktenzeichen XY" am vergangenen Mittwoch. Der Hund "Flintstone" könne Knochen in großer Tiefe bis zu 20 Meter, über weite Strecken sowie auch am oder im Wasser aufspüren. Dabei spiele es keine Rolle, ob die Knochen 20, 30 oder 2.000 Jahre alt seien, so Scharar.

Viele Gerüchte und 40 Hinweise

Es gebe Anhaltspunkte auf ein mögliches Versteck der Leiche. Nähere Details konnte Kriminalhauptkommissar Scharar in der Sendung nicht nennen. Gerüchte, die Leiche sei unter einer nahegelegenen Bundesstraße vergraben worden, konnte die Polizei auf Nachfrage des BR nicht bestätigen. Es habe damals viele Gerüchte gegeben, so ein Sprecher. Die Kripo erhofft sich durch die Sendung "Aktenzeichen XY", die Quelle solcher Gerüchte zu finden. Bislang sind rund 40 Hinweise bei der Polizei eingegangen.

Ermittler gehen von Tötungsdelikt aus

Lieselotte Lauer, genannt "Lissy" wird seit dem 01.07.1992 vermisst. Seit Mai 2021 ermitteln Kripo und Staatsanwaltschaft Ansbach wieder in dem Fall. Die Behörden gehen von einem Tötungsdelikt aus. Lieselotte Lauer beendete laut Kripo am 1. Juli 1992 kurz nach Mitternacht ihre Spätschicht und fuhr von ihrer Arbeitsstelle bei der Firma SEL in Gunzenhausen nach Hause in ihre Wohnung, Am Mehlacker 2 in 91729 Haundorf.

Auto zwei Tage nach Verschwinden gefunden

Kurz nach der Ankunft soll sie die Wohnung jedoch wieder verlassen haben und kehrte offensichtlich erst gegen acht Uhr morgens zurück. Gegen 10.30 Uhr ist sie in der Innenstadt von Gunzenhausen das letzte Mal gesehen worden, danach verliert sich ihre Spur. Ihr Auto, ein orangefarbener Ford Fiesta mit dem Kennzeichen WUG-AN-438, wurde laut Behördenangaben zwei Tage später, am 3. Juli 1992, auf einem Parkplatz am westlichen Stadtrand von Gunzenhausen aufgefunden.

Belohnung von 10.000 Euro ausgesetzt

Lieselotte Lauer wird bei ihrem Verschwinden als 1,50-1,55 Meter große Frau beschrieben, die eine schlanke Figur und lange blonde und gelockte Haare hatte. Sie wurde am 27. November 1961 in Ansbach geboren. Ihr Geburtsname lautet Schröder. Die Kripo Ansbach nimmt Hinweise zum Fall Lieselotte Lauer unter 0981 / 909 40 entgegen. Für Hinweise die zur Ergreifung des Täters oder zur Aufklärung des Falls führen ist eine Belohnung von 10.000 Euro ausgesetzt.